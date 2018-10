Spoločnosť Východoslovenská energetika upozorňuje na nekalé praktiky

Každý odberateľ má byť informovaný o možnosti odstúpenia od zmluvy a má mať k dispozícii príslušné tlačivá súvisiace s odstúpením a samotnú zmluvu o združenej dodávke.

Košice 22. októbra (TASR) - Spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) opäť upozorňuje zákazníkov na nekalé praktiky na trhu s elektrinou a zemným plynom. V posledných dňoch zaznamenala nárast kontaktov zo strany svojich zákazníkov, ktorí sa cítili byť podvedení.



„Od zákazníkov vieme, že niektorí podomoví predajcovia tvrdia, že iba VSE bude od nového roka zvyšovať ceny, alebo ich lákajú na zľavy, ktoré nemusia byť korektne vypočítané. Na základe výpovedí zákazníkov usudzujeme, že zo strany niektorých podomových predajcov dochádza k porušeniu zákona,“ uviedol Marek Novotný z VSE s tým, že ceny komodít v posledných mesiacoch na burze rástli a premietnu sa do budúcoročných koncových cien všetkých dodávateľov energií. Ako pripomína, ceny sú regulované a podliehajú rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.



Každý odberateľ má byť informovaný o možnosti odstúpenia od zmluvy a má mať k dispozícii príslušné tlačivá súvisiace s odstúpením a samotnú zmluvu o združenej dodávke. „Zákazníci však tvrdia, že zmluvu ani tlačivá s možnosťou odstúpenia od podomových predajcov nemajú k dispozícii a neboli im doručené ani po 14 dňoch od uzavretia zmluvy. Tak nemôžu využiť práve 14-dňovú lehotu na odstúpenie,“ uviedol.



VSE apeluje na overenie si poskytovaných informácií ešte pred podpisom zmluvy. Vyzýva tiež, aby odberatelia nepodpisovali zmluvy v časovej tiesni. „Ak už aj zmluvu podpíšete, myslite na to, že od nej môžete bez akýchkoľvek sankcií v 14-dňovej lehote odstúpiť, a to aj v prípade, keď vás o tom podomový predajca neinformuje,“ dodal Novotný. Pripomenul tiež, že VSE nemá v teréne podomových predajcov.



Firma odberateľom odporúča, aby ju v prípade akýchkoľvek pochybností alebo overenia si informácií kontaktovali na bezplatnej linke 0800 123 532.