Združenie CBI: Ani jedna strana nie je pripravená na brexit bez dohody

Nový britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že chce novú dohodu o brexite, ale je pripravený v prípade potreby vystúpiť z EÚ aj bez dohody.

Londýn 29. júla (TASR) - Konfederácia britského priemyslu (CBI) v pondelok varovala, že ani Spojené kráľovstvo, ani Európska únia (EÚ) nie sú pripravené na brexit bez dohody.



CBI, najväčšia britská obchodná skupina, vydala správu, podľa ktorej je EÚ ešte menej pripravená na brexit bez dohody ako Británia. To by potenciálne mohlo znevýhodniť britské firmy, keďže nebude žiadne prechodné obdobie a oslabiť pozíciu Londýna pri budúcich rokovaniach o obchode, konštatuje sa v správe.



CBI vyzvala britskú vládu, aby obnovila stretnutia s vedúcimi predstaviteľmi ostrovných firiem a vyčlenila viac času na prijatie zákonov týkajúcich sa odchodu bez dohody.



Podľa konfederácie EÚ, s výnimkou Írska, istým spôsobom zaostáva za Britániou v prípravách na brexit bez dohody.



„Kombinácia rôznych prístupov EÚ a Spojeného kráľovstva vytvára nerovnováhu, pričom tovary a služby z EÚ budú mať ľahší prístup na britský trh ako pri vývoze tovaru a služieb zo Spojeného kráľovstva do EÚ,“ píše sa v správe CBI.



A hoci aj Británia musí zlepšiť svoje prípravy, EÚ doteraz prijala len niekoľko obmedzených a dočasných opatrení, ako napríklad uznanie platnosti licencií pre britské nákladné vozidlá po dobu deviatich mesiacov po brexite bez dohody a povolenie pre britské lietadlá pokračovať v letoch šesť mesiacov po neriadenom odchode krajiny z Únie.



EÚ by tiež mala povedať, či uzná britský obchodný systém, ako to urobila v prípade Kanady, USA a Japonska s cieľom minimalizovať byrokraciu.



Británia už uviedla, že umožní spoločnostiam z EÚ pôsobiacim v oblasti finančných služieb pokračovať v činnosti ešte určitý čas po brexite, kým budú musieť požiadať o novú licenciu, ale európsky blok zatiaľ recipročné opatrenia neprijal.



Nový britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že chce novú dohodu o brexite, ale je pripravený v prípade potreby vystúpiť z EÚ aj bez dohody.



Brusel zase opakovane deklaroval, že dohoda, ktorú minulý rok uzavrel s bývalou premiérkou Theresou Mayovou, je najlepšou a jedinou ponukou.



Správa CBI, ktorá sa opiera o spätnú väzbu od tisícok firiem, ukázala, že brexit bez dohody by v krátkom alebo dlhodobom horizonte zasiahol spoločnosti v 24 z 27 sektorov v Británii, pričom menšie podniky sú naň menej pripravené ako tie väčšie.



CBI zároveň odporučila prijať vyše 200 opatrení na zmiernenie vplyvu brexitu bez dohody. A vyzvala EÚ, aby podobne ako Británia zaviedla dočasné opatrenia, a to v celej škále oblastí od colných údajov po možnosti pre britské firmy požiadať začiatkom septembra o základné licencie pre tzv. tretiu krajinu.