Spolu: Vláda SR našich občanov a firmy pred tvrdým brexitom neochráni

Slovenská vláda podľa strany Spolu schválila plán úloh pre štátne orgány ohľadom zmiernenia tvrdého brexitu, ktoré ukazujú, že vláda sa na tvrdý brexit nepripravila ani včas, ani dostatočne.

Bratislava 30. januára (TASR) - Slovenská vláda našich občanov a firmy pred tvrdým brexitom neochráni. Uviedla to hovorkyňa mimoparlamentnej strany Spolu – občianska demokracia Silvia Hudáčková v reakcii na v stredu vládou schválený materiál týkajúci sa brexitu.



Pripomenula, že predstavitelia Spolu – občianskej demokracie pred dvoma týždňami vyzvali vládu na čo najrýchlejšie prijatie konkrétnych opatrení, ktoré by pre slovenských podnikateľov a občanov zmiernili čoraz pravdepodobnejší odchod Británie z EÚ bez dohody. Išlo najmä o možnosť dvojitého občianstva pre našich občanov vo Veľkej Británii, akú prijalo aj Rakúsko, alebo opatrenia na ochranu domácej ekonomiky.



Slovenská vláda podľa strany Spolu na dnešnom rokovaní schválila plán úloh pre štátne orgány ohľadom zmiernenia tvrdého brexitu, ktoré ukazujú, že vláda sa na tvrdý brexit nepripravila ani včas, ani dostatočne, a neustále podceňuje jeho dôsledky, čo Spolu – občianska demokracia považuje za nezodpovedné.



Hudáčková poznamenala, že podľa výsledkov najnovších štúdií patrí Slovensko medzi tie krajiny EÚ, na ktoré bude mať brexit ekonomicky najväčší vplyv. Náš export do Veľkej Británie predstavuje približne 5 % HDP, vyšší majú už len štyri európske krajiny. Tvrdý brexit je najväčšou známou hrozbou pre našu ekonomiku. Preto predseda Spolu Miroslav Beblavý považuje za mimoriadne nezodpovedné podcenenie tohto rizika.



"Európska ekonomika je dnes na hranici recesie a tvrdý brexit k nej môže, najmä na Slovensku, výrazne prispieť. Potrebujeme preto balíček opatrení na ochranu domácej ekonomiky, ak sa naše zahraničné trhy prepadnú do mínusu. Podľa Spolu by takýto balíček mal znížiť daňovo-odvodové zaťaženie pracujúcich, aby sa podporila domáca spotreba, odľahčiť záťaž našich podnikateľov rušením regulácií a rôznych mimoriadnych daní a odvodov, ale aj zrýchliť čerpanie eurofondov. Vláda je nekonkrétna a nič účinné na podporu domácej ekonomiky nenavrhuje," zdôraznil Beblavý.