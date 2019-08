Spor medzi Soulom a Tokiom poškodzuje japonské automobilky

Podľa informácií z juhokórejského automobilového sektora predaj áut najväčšej japonskej automobilky Toyota na juhokórejskom trhu klesol minulý mesiac medziročne o 32 %.

Soul 5. augusta (TASR) - Zhoršenie vzťahov medzi Soulom a Tokiom výrazne pociťujú japonské automobilky. Ako ukázali najnovšie údaje, predaj áut japonských značiek v Južnej Kórei zaznamenal minulý mesiac prudký pokles.



Podľa informácií z juhokórejského automobilového sektora predaj áut najväčšej japonskej automobilky Toyota na juhokórejskom trhu klesol minulý mesiac medziročne o 32 %. V prípade áut firmy Honda dosiahol pokles 34 %. Aj keď samotné firmy stále posudzujú hlavné faktory poklesu predaja, podľa analytikov sú za tým do veľkej miery výzvy na bojkot japonských produktov, pričom táto kampaň môže v nasledujúcom období ešte zosilnieť.



Spory medzi krajinami zhoršila otázka kompenzácií obetí japonskej nadvlády nad Kórejským polostrovom v rokoch 1910-1945. V rámci vzájomných sporov Japonsko v júli sprísnilo kontroly na vývoz do Južnej Kórey, čím napätie ešte zvýšilo. To sa odrazilo na dopyte po japonských produktoch vrátane áut a piva. Obyvatelia Južnej Kórey začali okrem toho obmedzovať aj cesty do Japonska.



Minulý týždeň Tokio situáciu ešte zhoršilo, keď vyňalo Južnú Kóreu z takzvaného bieleho zoznamu krajín s preferenčným obchodným štatútom. "Počet návštevníkov v predajniach klesá a z tých, ktorí prídu, mnohí váhajú s podpisom kontraktu," povedal zástupca divízie Honda Korea, ktorý si neželal byť menovaný.



Automobilky sa vyjadriť nechceli, podľa analytikov je však za tým zvyšujúca sa protijaponská nálada v spoločnosti. Ako povedal profesor z Daelim University College Kim Pil-so, "juhokórejskí spotrebitelia sú na Japoncov nahnevaní. Čoskoro bude v Kórei tabu šoférovať japonské auto".