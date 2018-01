Sporiť sa dá aj pri nízkych príjmoch, dôležitá je pravidelnosť a návyk

Podľa odborníka dokáže zo svojej výplaty ušetriť každý bez ohľadu na to, koľko mu mesačne príde na účet.

Bratislava 11. januára (TASR) - Mnohí tvrdia, že žijú od výplaty k výplate. No podľa odborníkov sa dá každý mesiac niečo z výplaty odložiť. Dôležitú úlohu zohráva návyk, ktorý sa vytvára pravidelným sporením.



Hlavnou príčinou alebo najčastejšou výhovorkou sú nízke príjmy. No podľa odborníka dokáže zo svojej výplaty ušetriť každý bez ohľadu na to, koľko mu mesačne príde na účet. Podľa Martina Daráša, odborníka na osobné financie z Partners Group SK, je šetrenie o správnych návykoch, ktoré však často chýbajú. Rovnako chýba príprava na budúcnosť či zohľadnenie potenciálnych finančných rizík. Tými môže byť dočasná strata zamestnania či neočakávané vyššie výdavky. Práve na tie by mala slúžiť nasporená rezerva, ktorá by mala mať v každej domácnosti výšku minimálne šesťnásobku mesačného príjmu.



"Ako prvú si z výplaty vyčlením sumu na sporenie. Väčšina domácností funguje skôr opačne. Na sporenie si odkladajú až na konci mesiaca, ak z výplaty niečo zvýši. No často sa stane, že na konci mesiaca nezostáva na odloženie bokom už nič, a tak sa žiadne sporenie či vytváranie rezervy nekoná. Vhodnejšie je voliť opačný postup, a teda najskôr zaplatiť sebe, až potom ostatným. Zvyšok mesiaca pracujeme s peniazmi, ktoré nám po odvedení sporiacej čiastky ostali. Ak takto fungujeme dostatočne dlho, uvedomíme si, že táto malá zmena nie je vôbec náročná a výhodou je vytvorený návyk. Začať sa dá aj s menšou čiastkou, ktorú postupne zvyšujeme," radí Daráš.



Podľa neho veľa domácností vôbec netuší, kam im odchádzajú peniaze. Kým pravidelné mesačné výdavky, ako sú bývanie, energie, poplatky za mobil, internet či poistenia, sú každý mesiac rovnaké, horší prehľad majú pri výdavkoch na stravu, zábavu, dovolenky, kozmetiku či oblečenie.



"Jednoznačne najväčšou položkou, kde sa dá ušetriť je strava. Hovorím najmä o stravovaní v reštauráciách a obedovom menu počas pracovného týždňa. Oveľa ekonomickejšia je domáca strava," vysvetľuje odborník.



Ďalšími „skrytými“ položkami bývajú častá a zbytočná jazda autom aj na krátke vzdialenosti, nakupovanie nepotrebných vecí v množstevných zľavách, ale aj neporiadok v nastavení finančných produktov či zabezpečení bývania.



"Pri dnešnej situácii na hypotekárnom trhu sa dá pekne ušetriť na vyriešení vlastného bývania. Prenájom jednoizbového bytu pre mladý pár alebo trojizbového pre rodinu stojí často viac, ako keby platili hypotéku spolu s energiami za vlastné bývanie," uzatvára Daráš.