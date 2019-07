Spotrebitelia budú môcť nakupovať slovenské plodiny stabilnejšie

Chceme, aby mohli slovenskí spotrebitelia siahnuť po slovenskej zelenine a ovocí čo najdlhšie počas celého roka, uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS).

Bratislava 19. júla (TASR) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila výzvu na skladovacie kapacity pre plodiny špeciálnej rastlinnej výroby. V rámci tohto opatrenia podporí agrorezort slovenských poľnohospodárov z Programu rozvoja vidieka (PRV) sumou 15 miliónov eur. Informoval o tom Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Chceme, aby mohli slovenskí spotrebitelia siahnuť po slovenskej zelenine a ovocí čo najdlhšie počas celého roka. Práve podpora rozvoja a modernizácie skladov ovocinárov a zeleninárov zabezpečí stabilnejšie dodávky domáceho, slovenského ovocia a zeleniny k našim spotrebiteľom počas celého roka. Podporíme skladovanie plodín špeciálnej rastlinnej výroby z domácich polí ako napríklad rajčiaky, paprika, uhorky, cesnak, koreňová zelenina, špargľa, ale aj ovocie ako melóny, jahody, jablká či marhule a mnohé iné," uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS).



V rámci výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu skladovacích kapacít sú oprávnené len investície súvisiace so skladovaním plodín špeciálnej rastlinnej výroby mierneho pásma, uvedených v prílohe výzvy. Okrem už spomenutých plodín ide napríklad o zemiaky, kapustu, cibuľu, mrkvu, karfiol, brokolicu, šalát, zeler, petržlen, reďkovku, kukuricu cukrovú či tekvice. Z ovocia sú to napríklad hrušky, slivky, ringloty, broskyne, čerešne, višne či ríbezle. Súčasťou výstavby skladu môže byť aj výstavba bezprostredných vonkajších plôch, týkajúcich sa skladu a prípadné riešenie energetického hospodárstva, bezprostredne súvisiaceho s prevádzkou skladu.



"Výzvu sme pripravili tak, aby mali naši prvovýrobcovia dostatok času na prípravu projektov. Skladovanie úrody je totiž významnou súčasťou potravinárskeho dodávateľského reťazca. Výzva je zameraná na podporu poľnohospodárskych podnikov či už zvýšením produkcie alebo jej kvality v kritických odvetviach, zvýšením odbytu, znížením záťaže na životné prostredie vrátane technológií a to všetko prostredníctvom vybudovania skladovacích kapacít," povedal Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA.



Zapojiť sa do nej podľa Kožucha môžu fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe – pestovatelia plodín špeciálnej rastlinnej výroby. Indikatívna výška finančných prostriedkov vo výzve je 15 miliónov eur. Podávať a prijímať samotné žiadosti o nenávratný finančný príspevok na PPA bude možné od 1. do 17. októbra 2019. Všetky informácie k výzve sú na: https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-c-41-prv-2019-pre-podopatrenie-4-1 -oblast-skladovacie-kapacity-a-pozberova-uprava/9191