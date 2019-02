Spotrebiteľská dôvera v Holandsku klesla na 4-ročné minimum

Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol vo februári -2 body, zatiaľ čo v prvom mesiaci roka zaznamenal 1 bod. Je to najnižšia hodnota indexu od februára 2015.

Amsterdam 20. februára (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v Holandsku zaznamenala vo februári pokles siedmy mesiac po sebe, pričom sa dostala na najnižšiu hodnotu za posledné štyri roky. Navyše, prvýkrát za toto obdobie skĺzol príslušný index do negatívneho teritória. Ukázali to v stredu zverejnené predbežné údaje holandského štatistického úradu.



Index spotrebiteľskej dôvery dosiahol vo februári -2 body, zatiaľ čo v prvom mesiaci roka zaznamenal 1 bod. Je to najnižšia hodnota indexu od februára 2015. Na druhej strane aj napriek tomu, že index prvýkrát za štyri roky skĺzol do mínusu, stále sa drží nad 20-ročným priemerom, ktorý predstavuje -3 body.



Pokles zaznamenali obidva kľúčové podindexy. Čiastkový index ekonomických očakávaní klesol z 3 na 1 bod a podindex, ktorý sleduje ochotu nakupovať, zaznamenal pokles z -1 na -3 body.