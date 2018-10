Potravinári podporujú pekárov v úsilí o spravodlivejšie odbytové ceny

Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý je členom SPPK, informoval, že viaceré pekárne na Slovensku nie sú ďalej ochotné vyrábať pekárenské výrobky počas sviatkov.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) podporuje slovenských pekárov v ich úsilí o spravodlivejšie odbytové ceny pekárenských výrobkov. Aj preto súhlasí s avizovaným možným prerušením výroby počas nastávajúcich sviatkov. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na pondelkové (22.10.) oznámenie zväzu pekárov, že pre nízke ceny svojich produktov zvažujú prerušiť dávky svojho tovaru počas vianočných sviatkov.



Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý je členom SPPK, informoval, že viaceré pekárne na Slovensku nie sú ďalej ochotné vyrábať pekárenské výrobky počas sviatkov. Nedohodli sa na úprave cien s niektorými zahraničnými obchodnými reťazcami, ktoré sa podľa nich snažia napriek stúpajúcim nákladom na výrobu chleba a pečiva odbytové ceny neodôvodnene znižovať.



Podľa Holéciovej je nemysliteľné, aby boli nielen pekári, ale všetci dodávatelia potravín a poľnohospodárskych produktov do obchodných reťazcov obeťou v rámci obchodných vzťahov a rokovaní o spravodlivých cenách. SPPK tvrdí, že obchodné reťazce od svojho príchodu na slovenský trh už roky zneužívajú svoje dominantné postavenie a výraznú ekonomickú silu, používajú nekalé obchodné praktiky a uplatňujú vysoké marže na potraviny práve od slovenských výrobcov.



"Zároveň ich tlačia do nízkych odbytových cien. Práve pekárenský priemysel je roky príkladom toho, kam až môže zájsť neférovosť v rámci rokovaní o spravodlivých cenách za chlieb a pečivo, ktoré by zodpovedali oprávneným ekonomickým nákladom pekárov," podčiarkla.



Pekári podľa SPPK potrebujú do zvýšených odbytových cien svojich výrobkov premietnuť najmä zvýšené ceny energií a stúpajúce mzdové náklady súvisiace s prácou cez víkendy alebo zvýšením minimálnej mzdy.



"Avizované hromadné prerušenie výroby vo viacerých pekárňach vnímame ako prirodzený následok roky neriešených problémov v dodávateľskom potravinovom reťazci. Je na zvážení aj ďalších dodávateľov iných potravín, ako sa v blízkej budúcnosti vyrovnajú s tlakom na odbytové ceny svojich vlastných výrobkov a či sa neinšpirujú práve pekármi," dodala Holéciová.