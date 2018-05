Poľnohospodári sa ostro ohradzujú voči akémukoľvek spájaniu s mafiou

Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

Bratislava 24. mája (TASR) - Všetci slušne pracujúci poľnohospodári na slovenskom vidieku sa ostro ohradzujú voči akémukoľvek spájaniu s mafiou. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



SPPK tak podľa nej reaguje na všetky doterajšie vyjadrenia niektorých slovenských politikov, ktorí zovšeobecnili poľnohospodárstvo na mafiánsky spolok a prisúdili mu len veľmi ťažko zmazateľnú nálepku. "Oceňujeme, že najvyšší ústavní činitelia a aj reprezentanti parlamentných politických strán si konečne po dvoch dekádach všimli, že súčasťou národného hospodárstva je aj doteraz prehliadané poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Teda odvetvia, ktoré sú v Programovom vyhlásení vlády SR označované ako strategické odvetvia národného hospodárstva," zdôraznila.



"SPPK sa však dôrazne ohradzuje voči akémukoľvek spájaniu všetkých poctivo a v zmysle zákona podnikajúcich poľnohospodárov s mafiánskymi praktikami či mafiánskym zoskupením. Takéto vyjadrenia sa dotýkajú ich cti a ohrozujú ich morálny kredit pred verejnosťou," uviedol predseda SPPK Emil Macho.



"Vyzývame najvyšších ústavných činiteľov a aj všetkých politikov, aby vo svojich vyhláseniach presne konkretizovali, o akých mafiánskych skupinách hovoria. Rovnako ich vyzývame, aby okamžite a politicky zodpovedne konali aj v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní," podčiarkla Holéciová. Členovia SPPK sa podľa nej za žiadnych okolností necítia byť ovládaní mafiou. "Ak takéto skupiny v poľnohospodárstve pôsobia, nie je to naša zodpovednosť."



Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa podľa Holéciovej nerozvíja, ale naopak, stagnuje. Celá reprezentácia politickej špičky od vstupu SR do EÚ vedela, že eurodotácie boli nastavené tak, aby sa poľnohospodárstvo na Slovensku udržiavalo a nie produkčne rozvíjalo – v neprospech Slovenskej republiky a v prospech krajín západnej Európy. SPPK na to roky upozorňovala. Dnes sa dôsledky tejto zle nastavenej európskej politiky naplno prejavujú v podobe nízkej konkurencieschopnosti a zaostávania v rozhodujúcich parametroch, počnúc výškou dotácií, národnými podporami a končiac záujmom ľudí ísť pracovať do tohto odvetvia.



"V obchodoch máme biednych 40 % potravín vyrobených na Slovensku. Naši poľnohospodári a potravinári potrebujú získať priazeň spotrebiteľov, nie ju stratiť. A tomu často neuvážené a či zle interpretované vyjadrenia politikov a aj laickej verejnosti vôbec nepomáhajú," dodala hovorkyňa SPPK.