Bratislava 15. júla (TASR) - Žatva aktuálne pokračuje v južnejších lokalitách Slovenska. Dažde z posledných dní ju však spomaľujú. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"Poľnohospodári v rámci možností pokračujú najmä so zberom hustosiatych obilnín či repky. Veľké regionálne rozdiely v úhrne zrážok počas jarných mesiacov sa prenášajú aj do veľkých rozdielov v úrodách obilnín medzi jednotlivými regiónmi aj v rámci samotných regiónov," priblížil.



V bratislavskom regióne je podľa neho zber hustosiatych obilnín približne v polovici. Repka je pozberaná na 90 % výmery s priemernou úrodou 2,63 tony z hektára (t/ha). Poľnohospodári tiež pokračujú so zberom jarného jačmeňa.



Poznamenal, že v okrese Galanta sťažuje žatvu počasie. Pôda je po dažďoch podmáčaná a obilie sa vyznačuje vyššou vlhkosťou. Nepriaznivé počasie počas tvorby úrod znehodnotilo kvalitu úrody. Pri repke sa zaznamenal nižší obsah oleja, u pšeníc sa dosahuje priemerná kvalita.



Informoval zároveň, že prudké zrážky vo viacerých okresoch spôsobili aj poľahnutie rozsiahlych výmer obilia, hrachu a repky, čo spomaľuje zber.



V najjužnejších okresoch sa úrody podľa Korpáša ukazujú o čosi priaznivejšie. Napríklad v okrese Komárno poľnohospodári ukončili zber repky s priemernou úrodou 3,52 t/ha. Na pozemkoch, kde je zber ukončený, pokračuje zber slamy.



"V najsevernejších regiónoch Slovenska žatva ešte nezačala. V žilinskom regióne očakávame prvé žatevné správy v druhej dekáde júla," dodal Korpáš.