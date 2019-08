POĽNOHOSPODÁRI: Žatva sa presúva do najsevernejších regiónov Slovenska

Slovenskí poľnohospodári doposiaľ pozbierali 84 % hustosiatych obilnín.

Bratislava 3. augusta (TASR) - Žatva sa presúva do najsevernejších regiónov Slovenska. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Informoval, že slovenskí poľnohospodári doposiaľ pozbierali 84 % hustosiatych obilnín. Žatva sa skončila na väčšine územia západnej a južnej časti Slovenska. Naopak, s prvými kosbami začínajú napríklad na Kysuciach. Zber aj naďalej komplikuje nevyspytateľné počasie a premnožené hlodavce.



Priblížil, že poľnohospodári ukončili žatvu v bratislavskom, trnavskom či nitrianskom regióne, ale aj v okolí Bánoviec nad Bebravou, Trenčína, Levíc, Komárna a Galanty. "V Seneckom okrese aktuálne zbierajú už len tritikale. V Považskej Bystrici ešte ostáva poľnohospodárom pozbierať približne 10 % pšenice," poznamenal.



Na Kysuciach a v Starej Ľubovni so žatvou podľa jeho informácií práve začali, v Banskobystrickom a Žilinskom okrese predpokladajú začiatok zberu v najbližších dňoch.



Výdatné búrky podľa Korpáša oddialili kosby v okolí Popradu. Počasie prerušilo práce na poliach na Dolnom Spiši aj v oblasti Košíc a Humenného. Vranov nad Topľou hlási repku pokosenú na 100 % plochy, hustosiate obilniny sú pokosené na 60 %.



Doplnil, že vo viacerých regiónoch prevažne západného Slovenska pretrváva kalamitný výskyt hraboša poľného. V súčasnosti sa nachádza v kukurici, cukrovej repe a krmovinách, odkiaľ sa môže presunúť do novozaložených jesenných porastov a rovnako ich zlikvidovať.



Dodal, že úroda hustosiatych plodín a repky bude vo všeobecnosti priemerná. Extrémne sucho a nerovnomerne rozložené zrážky však majú za následok veľké rozdiely v úrodách medzi regiónmi aj v rámci ich samotných.