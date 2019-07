Spracovatelia mäsa: Nárast cien bravčoviny je vysoko pravdepodobný

Situácia vo výskyte AMO u domácich ošípaných a diviakov sa od začiatku roku 2018 zhoršuje, najmä v Poľsku a na Ukrajine a výraznejšie aj v Rumunsku.

Bratislava 1. júla (TASR) - Ceny bravčové mäsa sa v najbližšom období pre africký mor ošípaných (AMO) môžu zvýšiť. Vyplýva to z informácií Zväzu spracovateľov mäsa (ZSM).



"Celosvetový vývoj situácie s AMO, hlavne ázijských krajinách, má však aj iný aspekt, a to vo vzťahu k rastúcim cenám bravčového mäsa. Enormne zvýšený dopyt po bravčovom mäse zo strany ázijských krajín spôsobuje, že bravčové mäso sa za daných okolností stáva nedostatkovým tovarom. Táto situácia sa už prejavila aj na rastúcich cenách bravčových polovíc, ktorých cena na burze približne od 7. týždňa roka 2019 postupne vzrástla o viac ako 30 %, pričom na základe vývoja situácie s AMO je ďalší nárast cien bravčových polovíc na burze vysoko pravdepodobný," uviedla výkonná riaditeľka ZSM Eva Forrai.



Priblížila, že situácia vo výskyte AMO u domácich ošípaných a diviakov sa od začiatku roku 2018 zhoršuje, najmä v Poľsku a na Ukrajine a výraznejšie aj v Rumunsku. Od začiatku roku 2019 bol AMO diagnostikovaný u 141 kusov ošípaných celkovo v 5 krajinách EÚ a u 3256 kusov diviačej zveri v rámci 10 krajín EÚ.



Vysvetlila, že AMO dosiahol v celosvetovom meradle zatiaľ najväčší rozmer v histórii. Epidémia najviac postihla ázijské krajiny, pričom najviac zasiahnutý bol Vietnam a Čína. Od vypuknutia epidémie v Číne bolo utratených viac ako 7,4 milióna ošípaných. Tieto čísla však stále nie sú konečné, pretože epidémiu AMO sa v ázijských krajinách stále nepodarilo zastaviť - účinná liečba zvierat voči tomuto ochoreniu zatiaľ stále neexistuje. Pre človeka však nebezpečný nie je.



Pripomenula, že AMO je vírusová, vysoko nákazlivá infekcia domácich ošípaných a divo žijúcich druhov diviakov, ktorá sa prejavuje sa rýchlym priebehom, s vysokými horúčkami, celkovou apatiou, slabosťou, hnačkami, pneumóniou a krvácaniami rôznej veľkosti a tvaru v podkoží, na slizniciach a v tkanivách rôznych orgánov. Choroba sa vyznačuje vysokými úhynmi na úrovni 85 až 100 %. V prípade výskytu AMO sa v ohnisku nákazy usmrcujú všetky domáce ošípané a zastavuje respektíve obmedzuje sa obchodovanie so živými ošípanými, bravčovým mäsom a výrobkami z bravčového mäsa.



Dodala, že podľa holandskej banky Rabobank tohtoročná čínska produkcia bravčového mäsa tak môže klesnúť až o 35 %. Najviac zasiahnutý je Vietnam, po ktorom nasleduje Čína, Laos, Hongkong, Taiwan, Severná Kórea, Kambodža a Mongolsko. Pokles počtu ošípaných avizuje aj americké ministerstvo poľnohospodárstva rovnako predpokladá, že jeho celkové stádo ošípaných sa v tomto roku zníži o 18 %, čo je najnižšia úroveň od 80. rokov.



