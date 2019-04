Správca národnej domény .sk spustil dlho očakávanú službu DNSSEC

Spustením služby DNSSEC sa doména .sk zaradila k bezpečným doménam a posúva slovenský internet vpred, povedal riaditeľ SK-NIC Peter Bíro.

Bratislava 29. apríla (TASR) - Správca národnej domény .sk v pondelok spustil dlho očakávanú službu DNSSEC (Domain Name Security Extensions) zameranú na zabezpečenie domén proti podvrhnutiu či úmyselnej podvodnej manipulácii a zvýšenie bezpečnosti internetu a jeho užívateľov. Informovala o tom Daniela Lališová z akciovej spoločnosti SK-NIC.



Uviedla, že koreňová zóna .sk bola zabezpečená v rámci služby DNSSEC kľúčom používajúcim algoritmus ECDSA 19. apríla 2019, pre registrátorov domén druhej úrovne .sk je služba dostupná od 29. apríla 2019. Služba DNSSEC pre slovenskú národnú doménu .sk je podľa nej ako jedna z prvých na svete postavená na kryptografii prostredníctvom eliptických kriviek.



Správca národnej domény .sk podľa Lališovej sprístupnil začiatkom apríla všetkým registrátorom aj nové testovacie prostredie, kde je možné otestovať systém predtým, ako vykonajú akúkoľvek operáciu v živej databáze. V rámci tohto prostredia si mohli registrátori už takmer mesiac pred oficiálnym spustením služby DNSSEC otestovať jej nastavenie.



Upozornila, že SK-NIC v rámci príprav na túto technológiu zorganizoval vo februári tohto roku v spolupráci so svojím strategickým partnerom, britskou spoločnosťou CentralNic, aj osobitné školenie k DNSSEC. Technický riaditeľ CentralNic Gavin Brown na školení podľa nej informoval registrátorov o praktických nastaveniach tejto služby v registrátorskom systéme SK-NIC. SK-NIC chystá k tejto téme aj ďalšie školenie, tentokrát v spolupráci s globálnym správcom doménovej infraštruktúry, organizáciou ICANN.



"Spustením služby DNSSEC sa doména .sk zaradila k bezpečným doménam a posúva slovenský internet vpred. Aj keď u nás DNSSEC prichádza s určitým oneskorením, výhodou je, že nám to umožnilo spustiť rovno najmodernejšiu verziu. Veríme, že službu bude okrem komerčných registrátorov a súkromných držiteľov využívať aj verejná správa a zabezpečí tak všetky svoje weby podobne, ako je tomu napríklad v susednej Českej republike," povedal riaditeľ SK-NIC Peter Bíro.



"Štát chce ísť pri zabezpečení svojich domén príkladom a preto pôjdeme cestou, rovnako ako Česká republika, povinného zabezpečenia domén DNSSEC vo verejnej správe. Pretože dnes otázka už nestojí tak, či zabezpečiť domény, ale kedy a čo najrýchlejšie," doplnil generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Jaroslav Kmeť.



SK-NIC, a. s., je správcom domény najvyššej úrovne .sk. Od polovice 90-tych rokov je uznaná organizáciou IANA (Internet Assigned Numbers Authority), ktorá manažuje koreňovú zónu DNS, ako delegovaný manažér domény .sk (v roku 1999 zmenila meno z EUNET Slovakia na EuroWeb Slovakia a v roku 2006 na SK-NIC).



CentralNic so sídlom v Londýne, je verejne obchodovaná spoločnosť kótovaná na trhu AIM pre rýchlo rastúce firmy na Londýnskej burze cenných papierov. Zdrojom výnosov spoločnosti je predaj mien internetových domén po celom svete prostredníctvom vlastnej technologickej platformy. CentralNic pôsobí celosvetovo a má klientov vo viac než 200 krajinách sveta.