Správcovské spoločnosti spravovali ku koncu roka majetok 9,12 mld.eur

Z celkových aktív v podielových fondoch tvoria dlhopisové fondy 19,5 %, realitné fondy 16,8 %, akciové fondy 12,7 % a 5,9 % tvoria aktíva fondov krátkodobých investícií.

Bratislava 20. februára (TASR) - Celkový majetok v podielových fondoch a riadených portfóliách pod správou členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) dosiahol k 31. decembru 2018 hodnotu 9,12 miliárd eur. V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v samotných otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR aj ďalší rok na historicky najvyššiu koncoročnú hodnotu 8,38 miliárd eur, čo ale znamenalo tentoraz iba mierny rast o 0,7 % oproti koncu roku 2017. Najvyšší podiel, 43 %, pripadá na zmiešané fondy. Uviedli to v stredu v Bratislave na výročnej tlačovej konferencii predstavitelia SASS.



Z celkových aktív v podielových fondoch tvoria dlhopisové fondy 19,5 %, realitné fondy 16,8 %, akciové fondy 12,7 % a 5,9 % tvoria aktíva fondov krátkodobých investícií.



Tieto čísla, prekonávajúce doterajšie historické rekordy kolektívneho investovania na Slovensku, sú podľa SASS výsledkom niekoľko rokov pokračujúcej dôvery podielnikov v trh kolektívneho investovania, napriek turbulenciám na finančných trhoch hlavne v závere roka, a napriek prechodne zníženej výnosnosti jednotlivých typov aktív v portfóliách. Táto dôvera bola vyjadrená aj rastom čistých predajov otvorených podielových fondov počas celého roka 2018. Najvyššie čisté predaje smerovali do zmiešaných fondov (423,2 miliónov eur), do akciových fondov (154,9 miliónov) a do realitných fondov (143,3 miliónov).



Naopak, najväčší odlev finančných prostriedkov bol podľa SASS zaznamenaný v dlhopisových fondoch (-166,9 miliónov) a vo fondoch krátkodobých investícií (-133,8 miliónov). Celkový objem čistých predajov za celý rok 2018 bol 382,9 milióna eur.



Slovenská asociácia správcovských spoločností v súčasnosti združuje 22 spoločností z oblasti kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkajú 655 otvorených podielových fondov.