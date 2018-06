Správna rada MMF schválila úver pre Argentínu v hodnote 50 mld. USD

Argentína požiadala MMF o podporu 8. mája po tom, ako národná mena peso zaznamenala prudký pokles hodnoty, v tom čase na historické minimum. Aj neskôr však pokles kurzu meny pokračoval.

Washington 21. júna (TASR) - Správna rada Medzinárodného menového fondu (MMF) schválila 3-ročný úver pre Argentínu v hodnote 50 miliárd USD (43,19 miliardy eur). Rada tak urobila dva týždne po dohode MMF a argentínskej vlády.



Fond v oficiálnom vyhlásení uviedol, že krajina má možnosť okamžite čerpať 15 miliárd USD. Polovica z tejto sumy by mala smerovať na podporu argentínskeho rozpočtu. Zvyšných 35 miliárd USD z 50-miliardového úveru bude mať štát k dispozícii na tri roky. Vláda však dala najavo, že tieto financie by mali slúžiť ako zábezpeka a uvidí sa, či ich bude potrebné využiť.



Žiadosť predstavuje výraznú zmenu v postoji Buenos Aires, keďže Argentína doteraz odmietala akúkoľvek spoluprácu s MMF. Dôvodom vyhýbania sa fondu bola obrovská hospodárska kríza a vyhlásenie štátneho bankrotu v roku 2002, z čoho Argentínčania obviňujú práve MMF a jeho nanútené úsporné opatrenia. Nezamestnanosť v Argentíne vtedy prudko vzrástla a milióny ľudí spadli pod hranicu chudoby.



Rozhodnutie argentínskeho prezidenta Mauricia Macriho opäť sa obrátiť na MMF preto aj viedlo k rozsiahlym protestom v krajine. Podľa Macriho ale nová dohoda s MMF umožní Argentíne "vyhnúť sa krízam, akým krajina čelila v minulosti" a dodal, že je postavená tak, aby chudobné skupiny obyvateľstva na ňu nedoplatili. Fond si je vedomý svojej reputácie v Argentíne. Preto aj umožnil do dohody zapracovať klauzulu, že vláda môže v prípade potreby zvýšiť výdavky na sociálne programy.



(1 EUR = 1,1578 USD)