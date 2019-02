Sprievodcovských služieb sa zatiaľ rekreačné poukazy dotýkajú okrajovo

Od 1. januára 2019 sa zaviedol nový inštitút - príspevok na rekreáciu zamestnancov. Príspevok je vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne.

Bratislava 23. februára (TASR) – Rekreačné poukazy, ktoré platia od začiatku tohto roka, sa zatiaľ sprievodcovských služieb dotýkajú len okrajovo. Pre TASR to uviedol predseda Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) Marián Bilačič.



Predovšetkým hotelieri podľa Bilačiča avizujú, že je záujem o využitie rekreačných poukazov. "Nás ako sprievodcovské služby sa zatiaľ tento dopyt dotýka len okrajovo, ale pevne veríme, že návštevníci, ktorí prídu na niekoľko dní do ktoréhokoľvek krásneho kúta Slovenska, možno pocítia potrebu využiť aj v rámci tohto benefitu služby sprievodcov cestovného ruchu," skonštatoval.



Od 1. januára 2019 sa zaviedol nový inštitút - príspevok na rekreáciu zamestnancov. Príspevok je vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne.



Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok majú len firmy s viac ako 49 zamestnancami. Nárok naň bude mať pritom len človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Pre zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej bude možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná. Podľa predkladateľov by malo toto opatrenie podporiť domáci cestovný ruch.