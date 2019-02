Sprísňovanie podmienok úverov na bývanie vedie k zmenám v nakupovaní

Časť zákazníkov je nútená preorientovať sa na lacnejšie lokality, ale aj na byty, ktoré sú staršie, prípadne menšie.

Bratislava 23. februára (TASR) - Sprísňovanie úverových podmienok na bývanie vedie postupne aj k zmenám v nákupnom správaní zákazníkov na realitnom trhu. Pre TASR to uviedol analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.



Časť z nich je nútená preorientovať sa na lacnejšie lokality, ale aj na byty, ktoré sú staršie, prípadne menšie. "Nákup väčšiny nehnuteľností sa totiž odvíja od toho, koľko peňazí je banka ochotná požičať žiadateľovi," konštatoval.



Opatrenia Národnej banky Slovenska na sprísnenie úverových podmienok nenaučili podľa analytika ľudí pristupovať ku kúpe s väčšou opatrnosťou. "K zneisteniu by ich viedli až udalosti, ako je napríklad ekonomická kríza spojená s hromadným prepúšťaním v podnikoch," priblížil s tým, že vtedy by neistota išla ruka v ruke s väčšou opatrnosťou pri nakupovaní a zadlžovaní sa.



Prísnejšie úverové podmienky bánk však nákup nehnuteľností jednej časti obyvateľstva obmedzili a takisto sa zmenšil priestor pre kúpu bytu ako investície, dodal.



V súvislosti s tým, že na trhu nehnuteľností v Bratislave je oveľa viac bytov ako v iných krajských mestách, si analytik nemyslí, že by sa záujem v týchto mestách presunul do segmentu rodinných domov. Ich výstavbu limituje nedostatok voľných stavebných pozemkov, a okrem toho stavbu rodinných domov čakajú od roku 2020 nové pravidlá.



Ich dôsledkom bude zdraženie rodinných domov, aj to prispeje k tomu, že takýto dom bude v budúcnosti ešte viac doménou solventnejšej časti obyvateľstva, uzavrel analytik Realitnej únie SR.