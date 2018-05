SR vypracuje strategický dokument o poľnohospodárstve do roku 2030

Zámer vytvoriť strategický dokument o tom, ako bude slovenské poľnohospodárstvo v budúcnosti vyzerať, ocenili aj predstavitelia Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv.

Bratislava 15. mája (TASR) – Slovensko vypracuje strategický dokument o tom, akým spôsobom sa má vyvíjať slovenské poľnohospodárstvo do roku 2030. Zhodol sa na tom na utorkovom stretnutí predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) so zástupcami Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv.



Podľa premiéra by sa mali v dokumente zadefinovať opatrenia, ktoré je v rámci poľnohospodárstva potrebné prijať. "A dúfam, keď sa podarí takýto dokument prijať, budú sa ním riadiť aj budúce vlády, bez ohľadu na to, z akých politických strán alebo akej preferencie budú," avizoval Pellegrini.



Na príprave tohto koncepčného dokumentu bude podľa ministerky Matečnej pracovať ministerstvo pôdohospodárstva, ale aj Inštitút poľnohospodárskej politiky a samozrejme všetky inštitúcie rezortu, vrátane výskumných ústavov a tiež vrátane zástupcov Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv.



"Musíme pomenovať, kde je slovenské poľnohospodárstvo dnes a kde ho chceme mať o 30 rokov," zdôraznila Matečná. Preto veľmi ocenila tento zámer, Slovensko musí mať podľa jej slov vízie do budúcnosti a tiež merateľné ciele a míľniky, ktoré sa budú sledovať a kontrolovať. "Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ale aj lesníctvo, ktoré patrí do môjho rezortu, sú tou významnou zložkou životného prostredia, ktorá môže napomôcť nielen rozvoju vidieka ale aj k zmenám klímy a k lepšiemu životnému prostrediu," opísala šéfka agrorezortu.



Zámer vytvoriť strategický dokument o tom, ako bude slovenské poľnohospodárstvo v budúcnosti vyzerať, ocenili aj predstavitelia Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv. Pripomenuli, že po ňom už dlhodobo volajú. Mal by podľa nich určiť to, akým spôsobom vláda a aj spoločnosť prispejú k tomu, aby slovenské poľnohospodárstvo napredovalo.



Podľa premiéra nastala na utorkovom stretnutí zhoda aj v postupe voči slovenským poľnohospodárom v rámci rokovaní s Európskou úniou. "Budeme bojovať za to, aby sa približovanie platieb slovenským farmárom tým západoeurópskym zrýchľovalo," zdôraznil Pellegrini. Aktuálne je podľa neho plán, že by priame podpory mohli dosiahnuť 90 % úrovne starých členských krajín EÚ, v súčasnosti je to 78 %. "Ale chceli by sme, aby to bolo rýchlejšie," avizoval.



Zároveň bude vláda podľa neho podporovať zachovanie dvojpilierového financovania poľnohospodárov. Teda to, aby sa viac podporovali aktívni farmári, ktorí chovajú zvieratá a tiež produkujú rastlinnú výrobu. Premiér tiež s poľnohospodármi diskutoval o tom, ako zmierniť následky sucha na Slovensku. Musia sa podľa neho robiť opatrenia, aby sa farmári vedeli klimatickým zmenám brániť. Napríklad investovanie do zavlažovacích zariadení či do rekonštrukcie zavlažovacích kanálov.



Pellegrini súčasne uviedol, že rešpektuje požiadavku farmárov, aby aj pomoc zo strany štátu bola výraznejšia, tak ako to je v roku 2018. "Budem preto podporovať podpredsedníčku vlády Matečnú v negociáciách v tom, aby pre rok 2019 z priorít, o ktorých ide rokovať koaličná rada, bola vyčlenená časť aj na priamu štátnu pomoc pre poľnohospodárov," dodal. Súčasne premiér zdôraznil, že chce, aby sa opäť venovala pozornosť potravinárskemu priemyslu na Slovensku.