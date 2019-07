SR získala v OECD podpredsednícke miesto v skupine pre pesticídy

Pracovná skupina pre pesticídy (Working Group on Pesticides) je užitočnou platformou pre výmenu informácií v oblasti manažmentu prípravkov na ochranu rastlín.

Bratislava 8. júla (TASR) – Znižovanie negatívnych vplyvov aplikácie pesticídov na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie, ako aj odporúčania pre tvorbu novej legislatívy. To sú hlavné ciele Pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre pesticídy. Slovenská republika v nej získala podpredsednícke miesto, na ktoré bola schválená Bronislava Škarbová, odborníčka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Informoval o tom Michal Feik z MPRV SR.



Uviedol, že pracovná skupina pre pesticídy (Working Group on Pesticides) je užitočnou platformou pre výmenu informácií v oblasti manažmentu prípravkov na ochranu rastlín s cieľom zníženia negatívnych vplyvov vyplývajúcich z ich aplikácie na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie. Tieto informácie sa často využívajú pri tvorbe národnej legislatívy a pri prijímaní národných opatrení na zníženie rizika.



"Na zasadnutiach pracovnej skupiny sú diskutované jednotlivé oblasti pesticídnej politiky, a to biopesticídy, pesticídne indikátory rizika, úhyn včiel v dôsledku aplikácie pesticídov, integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom, boj proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi, letecké aplikácie pesticídov, ako aj ďalšie oblasti ovplyvňujúce mieru rizika z používania pesticídov," vysvetlila Škarbová.



Úlohou byra (užšieho vedenia) pracovnej skupiny, ktorého členom bude v nadchádzajúcom období aj Slovenská republika, je podľa MPRV SR predovšetkým participovať na príprave programu jednotlivých zasadnutí, navrhovať strategické dokumenty a identifikovať kľúčové otázky smerovania pracovnej skupiny. Podpredseda okrem toho pomáha predsedovi a sekretariátu OECD pri príprave zasadnutí, v prípade potreby je pripravený predsedu kedykoľvek zastúpiť a viesť rokovanie (v anglickom alebo francúzskom jazyku), zabezpečuje kontinuitu práce medzi zasadnutiami, ako aj komunikáciu medzi jednotlivými expertnými podskupinami v štruktúre pracovnej skupiny.



Feik doplnil, že OECD má aktuálne 36 členských štátov. Slovenská republika si v roku 2020 pripomenie 20. výročie svojho členstva v tejto renomovanej ekonomickej medzinárodnej organizácii. "Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pristupuje k svojmu členstvu v OECD dlhodobo zodpovedne a aktívne SR reprezentuje v jej orgánoch, ktoré spadajú do kompetencie rezortu. Medzi takéto patrí aj agenda pesticídov, ktorá je v OECD zaradená pod Direktoriát pre životné prostredie. Slovenská republika je od roku 2013 aj aktívnym členom Siete OECD pre boj proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi," uzatvorila Škarbová.