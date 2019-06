Šramko: Rozpočtové ciele nezabezpečia dlhodobú udržateľnosť financií

Na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti je po zohľadnení zastropovania veku odchodu do dôchodku potrebné nad rámec stanovených cieľov vlády prijať dodatočné opatrenia vo výške 1,3 % HDP.

Bratislava 13. júna (TASR) - Strednodobé rozpočtové ciele vlády po zohľadnení vplyvu zastropovania dôchodkového veku nebudú stačiť na dosiahnutie dlhodobo udržateľných verejných financií. Vláda v programe stability Slovenska predloženom aj Európskej únii počíta v tomto aj v nasledujúcich troch rokoch s vyrovnaným rozpočtom. Na udržanie verejných financií by však mala prijať ďalšie opatrenia, uviedla vo štvrtok Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



Na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti je po zohľadnení zastropovania veku odchodu do dôchodku potrebné nad rámec stanovených cieľov vlády prijať dodatočné opatrenia vo výške 1,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). "To by znamenalo dosiahnutie štrukturálneho prebytku na úrovni 1,5 % HDP do roku 2022 a jeho udržanie nad 1 % HDP počas nasledujúcich 20 rokov," spresnil predseda RRZ Ivan Šramko.



Okamžité prijatie potrebných opatrení by podľa RRZ vytvorilo cez zníženie dlhu priestor na absorbovanie nákladov spojených so starnutím. Tým by sa tieto náklady rovnomernejšie rozložili v čase bez výraznejšieho negatívneho vplyvu na životný štandard súčasných aj budúcich generácií.



RRZ kritizovala aj zhoršenie strednodobého rozpočtového cieľa zo štrukturálneho deficitu 0,5 % HDP na 1,0 % HDP. "Vláda pri stanovení strednodobého cieľa nedostatočne zohľadnila potrebu zabezpečiť dlhodobo udržateľné verejné financie, vrátane národného pravidla o vyrovnanom rozpočte," uviedla RRZ. Toto pravidlo umožňuje uvoľniť strednodobý cieľ z deficitu 0,5 % HDP na 1,0 % HDP len v prípade, ak sa verejný dlh nachádza výrazne pod 60 % HDP a zároveň sú riziká dlhodobej udržateľnosti nízke.



RRZ sa nepáči, že k uvoľneniu cieľa došlo v období schválenia zastropovania veku odchodu do dôchodku, ktoré výrazne zvýšilo odhad budúcich nákladov spojených so starnutím populácie. "Podľa aktuálneho hodnotenia RRZ a Európskej komisie nie sú riziká spojené s dlhodobou udržateľnostou nízke a po zahrnutí vplyvu zastropovania veku odchodu do dôchodku sa ešte zvýšili," dodal Šramko.



Analytici RRZ tiež upozornili na riziká tohoročného štátneho rozpočtu, podľa ktorých by namiesto plánovaných vyrovnaných verejných financií mohlo dôjsť k prepadu do deficitu 0,9 % HDP. Podľa Šramka navyše analýza RRZ nezohľadňuje vplyv návrhov zákonov, ktoré sú v súčasnosti predložené do Národnej rady SR. Splnenie cieľa vyrovnaného rozpočtu v tomto roku spochybnila aj Národná banka Slovenska, ktorá očakáva deficit na úrovni 0,7 % HDP.