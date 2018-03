Srbsko sa bojí prílevu starších áut po ich zákaze v Nemecku

Prvé obmedzenie by podľa niektorých odborníkov mohli prísť už tento rok.

Belehrad 24. marca (TASR) - Srbsko sa obáva záplavy starších dieselových áut po tom, ako im nemecké mestá zakážu vjazd. Spolkový súd v Lipsku totiž vo februári rozhodol, že tieto zákazy sú právne prípustné. Prvé obmedzenie by podľa niektorých odborníkov mohli prísť už tento rok.



Nemecko vyženie diesle: 300.000 z nich príde do Srbska, Diesle budú čoskoro neuveriteľne lacné, Nemecké "zombie" autá žiadané v Srbsku - to sú len niektoré z titulkov v srbských novinách.



Rozhodnutie lipského súdu otvára cestu k postupnému vytlačeniu miliónov dieselových áut z nemeckých ciest. To, či nemecké mestá využijú svoju právomoc a kedy, sa ešte len uvidí. Ale státisíce starších dieselových áut, ktoré produkujú najviac emisií, by mohli náhle a prudko zlacnieť. Stanú sa tak dostupné pre ľudí, ktorí by si ich inak nemohli dovoliť. To bude mať negatívne dôsledky pre krajiny ako je Srbsko, kde sú emisné predpisy voľnejšie.



Predajcovia ojazdených aj nových áut v Srbsku si však nemyslia, že ich trh zaplavia staršie nemecké diesle. Pripomínajú, že ulice Srbska sú už preplnené starými a neekologickými autami.



"To prichádza s každým novým emisným zákonom (v Európskej únii, EÚ)" hovorí Slobodan Curguz, majiteľ autobazáru PP v Belehrade. "Toto nie je prvýkrát, čo sa na Západe objavili nové pravidlá a nemyslím si, že to tu zmení scénu."



Srbi dlhodobo uprednostňujú lacnejšie, staršie autá. Z približne 50 áut, ktoré sú aktuálne v ponuke Curguzovho autobazáru, sú len tri dieselové. To vo veľkej miere odráža dopyt po nich v Srbsku, hovorí.



Miloš Petrovič, predseda Srbského združenia dovozcov vozidiel spresnil, že do krajiny sa za uplynulých päť rokov doviezlo 600.000 ojazdených vozidiel. Z toho 158.000 v roku 2017.



Srbsko je však jedinou krajinou v regióne, ktorá povoľuje dovoz automobilov spĺňajúcich zastaraný emisný štandard Euro 3 z roku 2000.



Inými slovami, autá staršie ako 18 rokov môžu byť zaregistrované bez problémov a ich majitelia často nemusia platiť environmentálnu daň, ktorá je povinná pre nové vozidlá.



"Zo 158.000 ojazdených vozidiel dovezených vlani do Srbska takmer 100.000 spĺňalo štandard Euro 3 a ich priemerný vek bol 12 rokov," dodal Petrovič.



Počet novo zaregistrovaných automobilov aktuálne prevyšuje predaj starších áut v pomere šesť ku jednému. Aj napriek tomu priemerný vek automobilov v krajine ďalej stúpa.



Staré automobily predstavujú bezpečnostné a environmentálne riziko a ich dovoz by mal by byť drahší a komplikovanejší než import nových, nie naopak, domnievajú sa ochranári.



Prísnejšie emisné normy v Nemecku tak môžu mať za následok novú vlnu dovozu ojazdených áut, ale paradoxne novších, ako je priemerný vek vozového parku v Srbsku. Ich cena tak môže byť na "srbský vkus" vysoká, veria Petrovič aj Curguz.



Podľa nich si nemecké autá si väčšou pravdepodobnosťou nájdu nový domov v štátoch na východe EÚ, a tiež na Ukrajine a v Rusku.