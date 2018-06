SMS o odstávkach nevyužíva ani polovica odberateľov elektriny SSD

Na území stredného Slovenska je približne 740.000 domácností a firiem, ktoré odoberajú elektrinu z distribučnej siete Stredoslovenskej distribučnej (SSD).

Ružomberok 8. júna (TASR) – Odberatelia elektriny od Stredoslovenskej distribučnej (SSD) môžu dostávať bezplatné SMS o plánovaných odstávkach. Službu však zatiaľ nevyužíva ani polovica odberateľov, pričom je k dispozícii už od roku 2009. TASR informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš.



Na území stredného Slovenska je približne 740.000 domácností a firiem, ktoré odoberajú elektrinu z distribučnej siete Stredoslovenskej distribučnej (SSD). Ak má dôjsť k plánovanej odstávke prúdu, väčšina z nich je odkázaná na informačné schopnosti svojho mesta alebo obce. „Len 48 percent odberateľov sa o odstávke dozvie priamo. Zhruba tri týždne vopred im príde informačná SMS alebo email bezprostredne od distribútora elektriny s dátumom a konkrétnym časom odstávky. Vďaka tomu sa vedia pripraviť a nezostanú zaskočení," uviedol Gejdoš.



Je za tým bezplatná služba, ktorú SSD ponúka na svojom webe pre všetkých odberateľov v jej pôsobnosti. Ide o celý Žilinský, Banskobystrický a časť Trenčianskeho kraja, konkrétne okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava a Prievidza.



Povinnosť informovať všetkých dotknutých zákazníkov o plánovanom prerušení distribúcie elektriny aspoň 15 dní vopred vyplýva energetikom zo zákona. Rozposielať denne stovky až tisícky listov do všetkých zasiahnutých domácností a firiem by však bolo nemožné. „Preto to v praxi vyzerá tak, že distribútor posiela termín odstávky aj so zoznamom všetkých dotknutých adries samosprávam," vysvetlil hovorca spoločnosti. Tie by mali informáciu následne sprostredkovať svojim obyvateľom. „Keďže do procesu vstupuje medzičlánok, môže sa tok informácií spomaliť alebo nezasiahne potrebné množstvo adresátov," dodal.



Najjednoduchší spôsob, ako sa dozvedieť o plánovanej odstávke elektriny priamo a s dostatočným časom na prípravu, je bezplatná registrácia odberateľov na internetovej stránke www.ssd.sk v časti Webkontakty. Okrem kontaktných údajov je k nej potrebný iba EIC kód odberného miesta. Nachádza sa na zmluve s dodávke elektriny, prípadne na faktúrach.



„Ak odberateľovi príde SMS alebo email tri týždne vopred, má možnosť pripraviť sa a predísť rôznym komplikáciám. Vhodná príprava je nevyhnutná najmä pri niekoľkohodinových odstávkach elektriny. Ak chcete dopoludnia variť na sporáku a iba vtedy zistíte, že prúd pôjde až večer, je to veľmi nepríjemné. Rovnako vo firme je lepšie vedieť o odstávke elektriny vopred, ako zrazu prerušiť prácu na zvyšok zmeny," vysvetlil riaditeľ sekcie Dispečingu v SSD, ktorá zodpovedá za vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach, Pavol Pekár. Zdôraznil, že služba funguje len v prípade plánovaných odstávok. Poruchy distribučnej siete sa predvídať nedajú. Tie vznikajú napríklad vplyvom extrémneho počasia alebo rôznych kolízií.



Stránka www.ssd.sk ponúka aj aplikáciu Plánované odstávky. Vďaka nej si môžu odberatelia aj bez registrácie preveriť, kde všade sú aktuálne naplánované odstávky. V tomto prípade stačí zadať len názov mesta, obce alebo ulicu.