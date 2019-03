SSD investuje na Orave pol milióna eur, výsledkom bude menej výpadkov

Energetici vymenia na päť a pol kilometrovom úseku všetky vodiče a viac ako 80 stĺpov. V niektorých miestach zmenia aj trasu vedenia, takže bude ďalej od obydlí, záhrad a polí.

Chlebnice/Dlhá nad Oravou 9. marca (TASR) – Elektrické vedenie vysokého napätia zásobujúce oravské obce Chlebnice a Dlhá nad Oravou prechádza celkovou rekonštrukciou. Polmiliónová investícia Stredoslovenskej distribučnej (SSD) prinesie približne trom tisíckam obyvateľov kvalitnejšiu distribúciu elektrickej energie. Podľa hovorcu spoločnosti Miroslava Gejdoša sa to prejaví najmä v spoľahlivosti dodávky, čo znamená menej výpadkov prúdu z dôvodu porúch.



Energetici vymenia na päť a pol kilometrovom úseku všetky vodiče a viac ako 80 stĺpov. V niektorých miestach zmenia aj trasu vedenia, takže bude ďalej od obydlí, záhrad a polí.



„Pôvodné vedenie je staré niekoľko desaťročí, na mnohých miestach je zhrdzavené a po poruchách spájané. Drevené stĺpy sú poznačené hnilobou a aj niektoré betónové sú už vážne narušené. Nové vedenie staviame len na betónových stĺpoch a niekoľkých oceľových stožiaroch,“ skonštatoval Rudolf Beniač z odboru manažmentu realizácie v SSD, ktorá vedenie prevádzkuje.



Projekt pre SSD realizuje špecializovaný dodávateľ. Výmena 22-kilovoltového vedenia sa uskutoční v dvoch fázach. Prvá sa už začala v Chlebniciach. Jej ukončenie je v pláne približne v polovici marca. „V druhej fáze sa elektromontéri presunú do susednej Dlhej nad Oravou, kde by mali pracovať od 18. marca do 12. apríla. Tu si budú musieť poradiť aj s úsekom, na ktorom prechádza elektrické vedenie ponad rieku Orava,“ priblížil hovorca spoločnosti s tým, že s najväčšou pravdepodobnosťou im pomôže vrtuľník.



Podľa Beniača bolo staré vedenie bez izolácie. Nové bude na niektorých úsekoch izolované, čo tiež prispeje k väčšej bezpečnosti a spoľahlivosti. „Nezabudli sme ani na ochranu životného prostredia. Použijeme takzvané antibird konzoly, ktoré zabraňujú úhynom vtáctva, najmä dravcov,“ doplnil.



Rekonštrukcia sa z technického a bezpečnostného hľadiska nezaobíde bez viacerých odstávok elektriny. Energetici sa ich snažili naplánovať tak, aby obyvateľov obmedzovali čo najmenej. Plánované odstávky elektriny sú zverejnené na internetovej stránke www.ssd.sk, informácie majú aj príslušné obecné úrady.