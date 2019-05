Stále nie je jasné, kedy Boeingy 737 Max opäť začnú lietať

Šéf FAA Daniel Elwell v stredu (22. 5.) povedal, že technickí experti úradu nenechajú kameň na kameni a podrobne prekontrolujú model 737 Max.

Washington 23. mája (TASR) - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) necháva otvorené, kedy opäť povolí prevádzku Boeingov 737 Max.



Šéf FAA Daniel Elwell v stredu (22. 5.) povedal, že technickí experti úradu nenechajú kameň na kameni a podrobne prekontrolujú model 737 Max. Ak bude potrebný 1 rok, kým bude FAA mať všetko potrebné na to, aby opäť dovolila týmto strojom lietať, potom to bude trvať rok, citovala Elwella agentúra Bloomberg. To znamená, že lietadlá 737 Max môžu zostať na zemi ešte dlhé mesiace. Vo štvrtok sa predstavitelia FAA stretnú so zástupcami leteckých dohľadov z celého sveta.



Boeing nedávno oznámil, že dokončil aktualizáciu pilotného softvéru pre 737 Max. FAA ešte musí zmeny certifikovať, kým týmto strojom opäť umožní lietať. Koncern okrem toho tiež odstránil nedostatky softvéru letového simulátora. Zlepšenia majú prispieť k tomu, aby simulátor v rôznych situáciách reagoval rovnako ako lietadlo.



Elwell podľa Bloombergu tiež uviedol, že Boeing aktualizácie ešte nepredložil FAA. Koncern požadované aktualizácie už takmer dodal pred dvoma mesiacmi, ale neskôr sa rozhodol ich stiahnuť, dodal Elwell.