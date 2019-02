Starodôchodcom sa má upraviť nárok na vyrovnávací príplatok

Poslanci predložili novelu do parlamentu aj pre prípady z aplikačnej praxe, ktoré ukazujú, že existujúca úprava vyrovnávacieho príplatku nie je postačujúca.

Bratislava 7. februára (TASR) - Podmienky nároku na vyrovnávací príplatok pre starodôchodcov sa majú upraviť. Navrhujú to koaliční poslanci Mosta-Híd Irén Sárközy a Peter Antal v novele zákona o sociálnom poistení, ktorú posunul vo štvrtok parlament do druhého čítania.



Nárok na vyrovnávací príplatok by malo mať viac starodôchodcov. Očakávajú to poslanci, ktorí navrhujú znížiť potrebný počet rokov československých období dôchodkového poistenia z najmenej 25 rokov na 15 rokov. "Týmto spôsobom budú môcť o priznanie vyrovnávacieho príspevku požiadať aj tí starobní dôchodcovia, ktorí doteraz nemohli splniť podmienku 25 rokov výhradne z dôvodu neskoršieho dátumu narodenia," zdôvodnili poslanci. Ich návrh vychádza z platnej právnej úpravy zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého nárok na starobný dôchodok vzniká v prípade, ak bol poistenec dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.



Novela má myslieť aj na prípady, ak starodôchodca podá žiadosť o poskytnutie vyrovnávacieho príplatku do 28. februára 2019 a nebude o nej do tohto termínu právoplatne rozhodnuté. Takéto žiadosti majú byť posúdené na základe ustanovení účinných od 1. marca 2019.



Poslanci predložili novelu do parlamentu aj pre prípady z aplikačnej praxe, ktoré ukazujú, že existujúca úprava vyrovnávacieho príplatku nie je postačujúca. Túto skutočnosť má potvrdzovať aj rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR. "Ten pri rozhodovaní sporov o starobný dôchodok opakovane vyslovil názor, že s občanmi, ktorých zamestnávatelia mali do 31. decembra 1992 sídlo na území dnešnej Českej republiky, nie je možné zaobchádzať inak ako s občanmi, ktorých zamestnávatelia mali do 31. decembra 1992 sídlo na území dnešnej SR, a to aj v tom prípade, že nespĺňajú podmienky na priznanie nároku na vyrovnávací príplatok podľa zákona o sociálnom poistení," upozornili poslanci.