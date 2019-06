Štát by mal podporovať nájomné bývanie, tvrdí odborník

Jedným z dôvodov odchodu mladých Slovákov do zahraničia je aj nedostatok bývania.

Bratislava 7. júna (TASR) – Štát by mal nájomné bývanie podporovať a začať stavať nájomné byty v rôznych regiónoch, najmä v tých, kde je práca. Povedal to pre TASR vedúci spoločnosti C-Quadrat Investment Group pre strednú a východnú Európu s ústredím v Rakúsku Jakub Křivan s tým, že do regiónu prichádzajú zahraničné spoločnosti, ktoré kupujú domy s bytmi a tie následne chcú prenajímať.



Jedným z dôvodov odchodu mladých Slovákov do zahraničia je aj nedostatok bývania, dodal. „Slováci majú v krvi, že musia vlastniť nehnuteľnosť. Rakúšan však povie, že má nájomný byt a berie ho ako svoj. V Rakúsku býva väčšina ľudí v nájomnom byte tridsať, štyridsať či päťdesiat rokov," priblížil situáciu v krajine svojho pôsobiska. „V hlavnom meste Viedeň býva 70 až 80 % obyvateľov v prenájmoch a ide aj o prenájmy s cenou 3000 až 4000 eur, čo by na Slovensku nikto neurobil," konštatoval a dodal, že trvalý pobyt môže mať človek hocikde, keď má povolenie vlastníka.



Úrokové sadzby úverov sa budú zvyšovať, otázka je len kedy, povedal Křivan. Problémy podľa neho nastanú vtedy, keď banky zvýšia úroky pri krátkych fixáciách, čo potom pre klientov spôsobí problém so splácaním.