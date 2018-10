Štát chce podľa N. Kurillu podporiť elektromobilitu i výmenu kotlov

Envirorezort tiež poskytol mestám, obciam a vyšším územným celkom možnosť výhodnejšieho nákupu nízkoemisného auta, povedal štátny tajomník MŽP.

Bratislava 13. októbra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR pripravuje akčný plán, podľa ktorého majú byť elektromobily na cestách zvýhodňované. Podľa štátneho tajomníka MŽP Norberta Kurillu (nom. Mosta-Híd) budú môcť elektromobily využívať iný jazdný pruh či bezplatne parkovať. Vyhlásil to v diskusnej relácii Sobotné dialógy RTVS.



"MŽP tiež poskytlo mestám, obciam a vyšším územným celkom možnosť výhodnejšieho nákupu nízkoemisného auta," povedal Kurilla. Ministerstvo celkovo podporilo nákup 33 elektromobilov a plánuje tiež vytvárať nízkoemisné zóny. Akčný plán na podporu elektromobility má byť predložený do konca tohto roka.



Poslanec Národnej rady SR Karol Galek (SaS) zareagoval, že z jeho pohľadu sú najvýhodnejšie možnosti ako podporiť elektromobilitu tie, ktoré nezvýhodňujú konkrétnych ľudí a nejakým spôsobom nezaťažujú ani štátny rozpočet. Súhlasí s vytváraním nízkoemisných zón, prednosných pruhov a výhodnejšieho parkovania, avšak platenie ľuďom za to, že si kúpia elektromobil, označil za spiatočnícke. Upozornil, že treba sa sústrediť aj na praktické veci, teda zabezpečiť, aby bol vybudovaný dostatok staníc, kde bude možné elektrinu dobíjať, a tiež, aby bolo dodávané dostatočné množstvo elektriny.



Podľa Kurillu s tým akčný plán bude počítať. "Tento týždeň na úrovni Rady Európskej únie Slovensko vyrokovalo podmienky, aby transformáciu k ekologickejším palivám zvládlo sociálne udržateľným spôsobom," uviedol Kurilla.



V diskusnej relácii sa rečníci dotkli aj témy kotlov. Štátny tajomník povedal, že na MŽP chcú vo verejných budovách podporiť výmenu kotlov, ktoré spaľujú tuhé palivá, na kotly s nízkoemisnými zdrojmi. Výzva na výmenu kotlov má byť podľa jeho slov predložená do konca októbra 2018. Na tento účel by sa malo celkovo vynaložiť 30 miliónov eur. Momentálne envirorezort rokuje s Európskou komisiou o podpore výmeny kotlov aj v domácnostiach.



Galek zareagoval, že iniciatívu schvaľuje, ale v aktuálnom projekte Zelená domácnostiam, bolo možné čerpať dotácie aj na kotly na tuhé palivo, preto ho táto informácia prekvapila.