Zhotoviteľa úseku R2 Mýtna – Tomášovce chce štát nájsť do konca roka

Úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Tomášovce má mať dĺžku 13,5 kilometra v plnom profile a bude začínať dočasným napojením cesty I/16 na rýchlostnú cestu R2 križovatkou pred Mýtnou.

Mýtna 16. februára (TASR) – Do konca aktuálneho roka predpokladá štát ukončenie súťaže na zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Tomášovce v Lučeneckom okrese. Jej spustenie oznámil minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek spolu so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v piatok na tlačovej konferencii v obci Mýtna.



„Bol by som veľmi rád, keby sa verejné obstarávanie zbytočne nepreťahovalo, ako je u nás zvykom, aby sme to ešte tento rok mohli začať stavať. Ide o zložitú stavbu, je na nej 148 objektov a odhadom má stáť 162 miliónov eur bez DPH,“ uviedol Érsek, ktorý však predpokladá, že vysúťažená cena bude nakoniec nižšia.



O zdrojoch peňazí na výstavbu sa bude podľa vlastného vyjadrenia rozprávať s ministrom financií až vtedy, keď bude súťaž ukončená a budú poznať cenu. „Je tu ešte jedna možnosť. Premiér Robert Fico povedal, že ak zostanú finančné prostriedky z operačných programov, ktoré ostatné ministerstvá nevedia vyčerpať, tak ich presunie na ministerstvo dopravy,“ avizoval minister s tým, že ďalšie potenciálne zdroje hľadá aj vo vlastnom rezorte. „Presunutím určitých financií, nepoviem vám odkiaľ kam, už vidím 40-miliónovú úsporu,“ dodal.



Podľa slov starostu obce Mýtna a vedúceho pracovnej skupiny pre výstavbu R2 Stred Pavla Greksu sa tendrom končí dlhoročný boj za výstavbu tohto úseku. „Veľmi sa tešíme hlavne tomu, že do Lučenca sa potiahne dvojpruh a bude možno smerovať aj na maďarskú stranu. Pretože Budapešť je pre nás veľmi dôležitá z hľadiska turizmu,“ zdôraznil Greksa. Nový úsek R2 však podľa jeho slov hlavne odbremení obec od tranzitnej dopravy, keďže ňou denne prejde 15.000 až 18.000 vozidiel.



Úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Tomášovce má mať dĺžku 13,5 kilometra v plnom profile a bude začínať dočasným napojením cesty I/16 na rýchlostnú cestu R2 križovatkou pred Mýtnou. Jeho súčasťou má byť 11 mostných objektov, z ktorých sú tri dominantné estakády v dĺžke 1,36 kilometra, ako aj šesť protihlukových stien. Koniec úseku je naplánovaný v mimoúrovňovej križovatke Tomášovce.