SR zaplatí za podporu a licencie pre systémy SAP 23,4 mil. eur bez DPH

Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré je obstarávateľom, priame pridelenie zákazky zdôvodnilo tým, že ide o služby, ktoré na Slovensku výhradne poskytuje spoločnosť SAP Slovensko.

Bratislava 24. júla (TASR) - Štát zaplatí spoločnosti SAP Slovensko v najbližších troch rokoch 23,4 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty za zabezpečenie podpory a licencie pre informačné systémy SAP na troch ministerstvách. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku verejného obstarávania. V tendri bolo použité rokovacie konanie bez zverejnenia výzvy na súťaž, zákazka bola teda pridelená spoločnosti priamo.



Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb podpory SAP Premium Support For Large Enterprises (PSLE) a Premium Engagement (PE) na obdobie od 1. júla tohto roka do 30. júna 2021 pre potreby rezortu financií, ale aj Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. "Obstarávanie služieb podpory PSLE zahŕňa aj dodanie licencií SAP ako časť, ktorá je neoddeliteľne spojená a objektívne tvorí nedeliteľný celok poskytovania služieb podpory PSLE," uvádza sa vo vestníku.



O zámere obstarať tieto služby informovalo MF SR už v júni tohto roka. Vtedy uviedlo, že ministerstvá sa spojili preto, aby sa dosiahli čo najvýhodnejšie podmienky. "Prostredníctvom tohto spoločného postupu dochádza k úsporám viac ako 1,2 milióna eur ročne, pričom uvedené organizácie získajú aj ďalšie benefity, ktoré sú s touto službou spojené," informuje MF SR na svojej webovej stránke.