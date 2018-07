Štatút účastníka Medzinárodného finančného centra má 55 spoločností

Veľká organizáciu sa zaoberá iniciatívou Jeden pás, jedna cesta s kapitalizáciou 40 miliárd USD. Potvrdili investíciu v sume dvoch miliárd USD do infraštruktúrnych a investičných projektov.

Astana 13. júla (TASR) - Po dokončení rekonštrukčných prác v areáloch bývalého výstaviska EXPO2017 Astana sa po 1. decembri tohto roka do zrenovovaných a upravených priestorov presťahujú všetky orgány Medzinárodného finančného centra Astana (Astana International Financial Centre, AIFC). Pred novinármi v tlačovom stredisku v Astane to po oficiálnom otvorení AIFC 5. júla povedal guvernér tejto inštitúcie Kajrat Kelimbetov.



Novinárov upozornil, že v ten istý deň sa k Šanghajskej fondovej burze pripojili noví akcionári, spomedzi ktorých uviedol Fond Hodvábnej cesty.



Podľa Kelimbetova ide o veľkú organizáciu, ktorá sa zaoberá iniciatívou Jeden pás, jedna cesta s kapitalizáciou 40 miliárd USD. Rovnako konštatoval, že je potvrdená investícia v sume dvoch miliárd USD do rôznych infraštruktúrnych a investičných projektov v Kazachstane.



AIFC slávnostne otvoril prezident Kazachstanu Nursultan Nazarbajev úderom na gong. V príhovore prezident Nazarbajev podčiarkol, že Kazachstan má vyše 25 rokov, Astana ako hlavné mesto má 20 rokov a "dnes (5. júla) náš národ urobil veľký krok do svojej budúcnosti".



Počas týždňa otvorenia AIFC Astana sa odborníci zhodli, že nasledujúcich 20 rokov a ďalšie uskutočňovanie ekonomických reforiem budú úzko prepojené s týmto centrom, uviedol guvernér AIFC.



Na trojdňovom podujatí s názvom Astana Finance Days považoval Kelimbetov za zvlášť prínosné panelové diskusie. Každá z nich sa pritom vzťahovala na oblasť, ktorú bude AIFC Astana rozvíjať: na zelené financie, islamskú ekonomiku, islamské financie, teda na rozvoj kapitálového trhu. Registráciu a štatút účastníka AIFC dostalo už 55 spoločností. Kelimbetov očakáva, že sa k AIFC začnú pripájať aj spoločnosti súkromného sektora. Paralelne vedenie AIFC pracuje s regiónmi. "Keď hovoríme o regióne, chápeme pod tým región Strednej Ázie, Euroázijskej ekonomickej únie a región v rámci iniciatívy Jeden pás, jedna cesta," podčiarkol.



V októbri až novembri sa očakáva, že ministerstvo financií emituje dlhopisy a do konca roka sa očakáva vydanie islamských obligácií. Prítomným novinárom vysvetlil, že vedľa je objekt v tvare gule, kde natrvalo bude Múzeum EXPO2017 a naokolo sú štyri pavilóny. Dva z nich sa teraz upravujú tak, aby z nich vznikli pracovné priestory Medzinárodného finančného centra Astana. "Rátame s tým, že keď 1. decembra dokončia práce, presťahujeme sa tam, prejdú tam všetky orgány AIFC - teda administrácia AIFC, Finančný regulátor, Súd AIFC, Arbitrážne centrum, EXPO centrum, Fintech centrum a okrem toho plánujeme, že sa tam rozmiestnia aj spoločnosti, ktoré sú našimi účastníkmi,“ uviedol Kelimbetov.