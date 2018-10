Stavbári upozorňujú na neriešenú stagnáciu odbornosti v stavebníctve

Najväčšie problémy nastali po roku 1992 zrušením predpisov, ktoré sa týkali obsahu, povinností a zodpovedností projektanta, majstra stavebnej výroby, technického dozoru a stavebných úradov.

Bratislava 10. októbra (TASR) – SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky pri príležitosti tretieho výročia vysťahovania nebezpečnej polyfunkčnej obytnej budovy Centroom v Piešťanoch, zrútení zateplenia bytového domu v Stupave a zrútení neskolaudovaného niekoľkotonového prístrešku v škole vo Veľkých Úľanoch upozorňuje na dlhotrvajúcu neriešenú stagnáciu odbornosti a takmer úplne chýbajúcu kontrolu a zodpovednosť v procese stavebnej činnosti. Médiá o tom informovala stavebná komora.



Stav sa preukázal najviac nárastom vážnych kolízií a havárií stavieb najmä po roku 2012 zrútením mostu pri obci Kurimany, haváriou časti polyfunkčnej stavby Trinity, nezvratnými statickými poruchami bytoviek po neodborných zásahoch do konštrukcií panelových sústav a podobne, dodala SKSR.



Základným problémom je nestabilná legislatíva pre stavebníctvo, konštatuje. „Najväčšie problémy nastali po roku 1992 zrušením predpisov, ktoré sa týkali obsahu, povinností a zodpovedností projektanta, majstra stavebnej výroby, stavbyvedúceho, technického dozoru a ako aj stavebných úradov bez náhrady,“ pripomína s tým, že zostal pôvodný stavebný zákon č. 50/1976 Zb., ktorý pod zámienkou prispôsobovania európskym kritériám neustále podlieha desiatkam nesystémových účelových zmien a haseniu problémov pre potreby rôznych developerov a lobistických skupín.



Podľa názoru stavebnej komory, prácu projektanta, respektíve projekt po jeho vyhotovení nikto nekontroluje, pretože neexistuje zákonom predpísaná výstupná kontrola projektu a vstupná kontrola projektu na strane zhotoviteľa stavby. „Projekty by podľa stavebného zákona mali kontrolovať a osvedčovať stavebné úrady, ale mnohé úrady sú personálne poddimenzované a niekedy aj odborne nepostačujúce. Toto je výsledok nedomyslenej zmeny kompetencií stavebných úradov od 1.januára 2003,“ uvádza.



Dlhoročné problémy sú aj v osvedčovaní odbornej spôsobilosti pre kvalifikáciu stavbyvedúci a stavebný dozor, pre výrobnú činnosť, ktoré bez vzdelávacej prípravy podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní vydáva organizácia združujúca projektantov, ktorá nie je akreditovaná a ani vzdelávacia podľa živnostenského zákona.



Je čas pripraviť zmysluplný, zrozumiteľný a vykonateľný stavebný zákon, ktorý zavedie a prinavráti systém do stavebníctva v záujme mať na Slovensku bezpečné a zdravé stavby, uzatvára SKSR.