Obnova bytových domov musí byť komplexná, tvrdí odborník

Bratislava 1. júla (TASR) - Obnova bytových domov musí byť komplexná. Popri výmene okien, zateplení obvodového plášťa, strešnej konštrukcie a podlahy musí dôjsť k zásahom do oblasti vykurovacieho systému, platí to aj pre prípravu teplej vody. Pre TASR to povedal vedúci Katedry technických zariadení budov na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dušan Petráš, ktorý mal vo štvrtok (28.6.) prednášku Budovy s takmer nulovou potrebou energie v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky.



V administratívnych budovách to platí rovnako pre návrh vetrania a klimatizácie, prípadne chladenia. "Keď urobíme komplexnú obnovu, straty sa znížia asi o 60 až 80 %," zdôraznil s tým, že nestačí zatepliť a vymeniť okná.



K finančnej náročnosti obnovy uviedol, že je primeraná k cene materiálov, výrobkov a technológií. Pri kombinácii viac ako troch energetických úsporných opatrení poskytuje Štátny fond rozvoja bývania bezúročné pôžičky na dlhé obdobie, samozrejme, je tu aj ponuka bankových domov a stavebných sporiteľní, pripomenul možnosti. Podľa neho je však v súčasnosti viac voľných financií ako kvalitných ľudí, ktorí vedia zrealizovať obnovu budovy. Chýba remeselný stav ako inštalatéri, murári, tesári, dodal.



Menej ako polovica bytových domov na Slovensku je obnovená. Vek stavebného fondu je priemerne 40 až 45 rokov, uzavrel Petráš.