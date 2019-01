Predaj existujúcich domov v USA bol vlani najslabší za 3 roky

Predaj existujúcich domov, na ktorý pripadá v USA asi 90 % z celkového predaja domov, sa v decembri medziročne prepadol o 10,3 %.

Washington 22. januára (TASR) - Predaj starších domov v USA padol na konci vlaňajška na najnižšiu úroveň za 3 roky a ceny domov sa prudko zvýšili. To signalizuje ďalšiu stratu dynamiky na realitnom trhu v USA.



Slabá správa Národnej asociácie realitných maklérov (NAR) takisto signalizuje spomaľovanie najväčšej svetovej ekonomiky. Už mesiac trvajúce čiastočné uzavretie federálnych úradov, takzvaný shutdown, ktorého dôsledkom je aj odklad zverejňovania údajov ministerstva obchodu, však sťažuje diagnózu skutočného stavu ekonomiky.



Predaj existujúcich domov v decembri 2018 medzimesačne klesol o 6,4 % a v prepočte na celý rok na sezónne upravenej báze dosiahol 4,99 milióna, uviedla NAR. To bolo najmenej od novembra 2015. Ekonómovia počítali so znížením predaja len o 1 %.



Priemerná predajná cena existujúcich domov v decembri medziročne stúpla o 2,9 % na 253 600 USD (223.357 eur). V medzimesačnom porovnaní priemerná cena klesla o 1,4 %.



Za celý rok 2018 sa predaj existujúcich domov znížil o 3,1 % na 5,34 milióna, čo bolo najmenej od roku 2015.

Negatívny vplyv na realitný trh malo zvýšenie úročenia hypoték, nedostatok ponuky na trhu a nárast cien.