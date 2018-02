Stavebná komora SR považuje návrh stavebného zákona za neprijateľný

Návrh nového stavebného zákona je v súčasnosti v procese prípravy a pripomienkovania odborníkmi.

Bratislava 16. februára (TASR) – Návrh nového stavebného zákona je neprijateľný. Tvrdí to Stavebná komora Slovenskej republiky (SKSR), ktorá neodporúča pokračovať v jeho dokončení, pretože prináša viac nejasností a problémov ako riešení.



SKSR má k aktuálnej verzii výhrady, vyhovujúcejšia je podľa nej v súčasnosti novelizácia starého zákona.



Návrh stavebného zákona nespĺňa očakávaný cieľ dosiahnuť jednoduchý, jasný a vykonateľný stavebný zákon a vrátiť systém do stavebníctva, jeho školstva a sekundárne aj do hospodárstva, podotýka komora. "Považujeme za nevyhnutné, aby bol zákon jednoznačný, vyžadoval kvalifikáciu a odbornosť, jej zvyšovanie a pravidelné aktualizovanie na všetkých stupňoch prípravy, schvaľovania, vykonávania kontroly, údržby a spravovania stavieb," zdôraznil Ivan Pauer, prezident SKSR.



Podľa neho je potrebné jasne definovať práva, povinnosti a zodpovednosť za výkon jednotlivých činností v celom stavebnom procese. Zároveň považuje za nevyhnutné vrátiť do prípravy stavieb presné definície urbanistickej projektovej dokumentácie, územnoplánovacej projektovej dokumentácie aj projektu stavby. Budúca výstavba by sa mala podľa neho schvaľovať podľa jednoduchšieho projektu pre stavebné povolenie, vykonávať len podľa vykonávacieho projektu a realizačný projekt skutočného vyhotovenia by sa mal archivovať.



SKSR tiež odmieta odobratie preneseného výkonu obciam, vytvorenie nových stavebných inšpektorátov v umelých obvodoch a vznik inštitútu stavebného komisára, ktorý sa podľa komory nikde vo svete neujal. "Sme proti snahe o zavádzanie nových definícií a názvov z nesprávnych prekladov z iných európskych jazykov, či z nedostatočnej znalosti praxe," poznamenal Pauer, pričom problémov je podľa neho v zákone oveľa viac.



Aktuálna verzia pripravovaného stavebného zákona je v mnohom nejasná, čo spôsobí problémy pri vynucovaní práva, myslí si Pauer. "Za súčasného stavu navrhujeme v najlepšom prípade vykonať audit teraz platného stavebného zákona so všetkými jeho desiatkami zmien od roku 1992, aj s roztrúsenými položkami v iných zákonoch a vyradiť nesystémové a nefunkčné zmeny a nejasnosti," odporúča prezident SKSR s tým, že po takomto audite by bolo možné vyhovujúce ustanovenia zachovať a sústrediť ich spolu s novými použiteľnými podnetmi z predloženého návrhu a s pripomienkami konzultačnej komisie do veľkej novely.