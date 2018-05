Nemecký stavebný sektor sa v apríli vrátil k rastu

K návratu stavebníctva k rastu prispela v apríli najmä oblasť bytovej výstavby.

Berlín 7. mája (TASR) - Po marcovom poklese sa aktivita v nemeckom stavebnom sektore minulý mesiac vrátila k rastu, tempo rastu však bolo jedno z najslabších za posledné dva roky. Uviedol to v pondelok inštitút IHS Markit.



Index nákupných manažérov agentúry IHS Markit pre nemecký stavebný sektor dosiahol v apríli 50,9 bodu po marcovej hodnote 47 bodov. To znamená, že v marci aktivita v sektore klesla, nakoľko rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Bol to zároveň prvý pokles za viac než tri roky, čo spôsobilo neobvykle nepriaznivé počasie.



Aj aprílový vývoj však patrí medzi slabšie. Aj keď sa sektor vrátil k rastu, je to druhý najslabší rast za takmer dva roky.



K návratu stavebníctva k rastu prispela v apríli najmä oblasť bytovej výstavby. Rast zaznamenala aj oblasť komerčných stavieb, ku ktorým patria sklady, obchody a kancelárske priestory, tempo rastu bolo však len mierne. Oblasť inžinierskych stavieb pokračovala v poklese.