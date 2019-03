Aktivita v britskom stavebnom sektore klesla prvýkrát za necelý rok

Viacero respondentov v rámci prieskumu dalo najavo, že veľkou mierou do februárového vývoja v stavebnom sektore zasiahol brexit.

Londýn 4. marca (TASR) - Aktivita v britskom stavebnom sektore zaznamenala minulý mesiac prvý pokles za takmer rok. Uviedla to v pondelok spoločnosť IHS Markit.



Index nákupných manažérov IHS Markit pre britský stavebný sektor dosiahol vo februári 49,5 bodu oproti januárovej hodnote 50,6 bodu. To znamená, že aktivita v sektore klesla, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Ekonómovia očakávali, že index dosiahne 50,5 bodu, čo by znamenalo iba spomalenie rastu sektora.



Index zaznamenal pokles pod 50-bodovú hranicu prvýkrát od marca 2018. Vtedy aktivitu v stavebnom sektore ovplyvnilo nepriaznivé počasie.



Viacero respondentov v rámci prieskumu dalo najavo, že veľkou mierou do februárového vývoja v stavebnom sektore zasiahol brexit. Ten ovplyvnil rozhodnutia v prípade komerčných stavieb a zároveň obmedzil aj dopyt v oblasti bytovej výstavby.