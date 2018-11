Štefanec bol na sneme EPP zvolený za predsedu platformy pre podnikanie

Cieľom SME Europe je obhajovať záujmy malých a stredných podnikateľov, lebo EPP si uvedomuje, že drobní podnikatelia tvoria dve tretiny všetkých a 85 % nových pracovných miest v únii.

Helsinki 8. novembra (TASR) - Slovenský poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (KDH) bol vo štvrtok v rámci snemu Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Helsinkách zvolený za predsedu Európskeho združenia pre malé a stredné podnikanie (SME Europe). Ide o platformu, prostredníctvom ktorej chcú európski ľudovci podporiť rozvoj podnikateľského prostredia v členských krajinách EÚ.



Štefanec v rozhovore pre TASR priblížil, že cieľom SME Europe je obhajovať záujmy malých a stredných podnikateľov, lebo EPP si uvedomuje, že drobní podnikatelia tvoria dve tretiny všetkých a 85 % nových pracovných miest v únii.



"Keď hovoríme o budúcnosti európskej ekonomiky, hovoríme najmä o budúcnosti malého podnikania, ktoré potrebujeme podporiť," zdôraznil. Platformu SME Europe, kde bol podpredsedom od roku 2015, považuje za kľúčovú v tom, že sa jej darí presadzovať túto agendu na pôde európskych inštitúcií.



Štefanec ocenil, že do funkcie ho navrhol zakladateľ platformy a jej doterajší predseda Bendt Bendtsen z Dánska. V pozícii šéfa SME Europe bude mať podľa vlastných slov nielen väčšiu právomoc, ale aj zodpovednosť za rozvoj malého a stredného podnikania v celej EÚ.



"Veľmi sa na to teším, pretože to súvisí aj s budúcnosťou digitálnej ekonomiky," opísal. Pri téme digitalizácie podľa neho netreba zabúdať, že takmer každé nové pracovné miesto súvisí s digitálnou agendou, rozvojom digitálnych zručností a technológií. Ale aj s odstraňovaním bariér, ktoré v EÚ ešte stále strpčujú život malým firmám. Funkcia je aj úspechom pre Slovensko a určitým ocenením slovenskej reprezentácie v europarlamente, doplnil Štefanec.



Túto skutočnosť ocenil vo svojom odkaze na Twitteri aj šéf EPP v Európskom parlamente Manfred Weber, ktorý má najväčšie šance stať sa lídrom strany pre eurovoľby a kandidátom na post predsedu budúcej Európskej komisie.



Štefanec dodal, že podpredsedovia SME Europe sú z Poľska, Portugalska, Rumunska, Švédska a Talianska, čo je dobré vyváženie medzi staršími a novými členskými krajinami, pričom každý z nich má vlastnú agendu - od rozvoja start-upov, cez digitálnu ekonomiku, energetiku až po cestovný ruch a dopravu. "Snažíme sa pokrývať všetky oblasti európskej ekonomiky, kde malé podnikanie má význam," konštatoval europoslanec.