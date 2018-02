Štefanec: Kryptomeny prinášajú netušené možnosti, ale aj nové riziká

Europoslanec Ivan Štefanec pripomenul, že za využitím kryptoaktív je aj vidina veľkých ziskov, čo výrazne zvýšilo objem transakcií.

Brusel/Bratislava 12. februára (TASR) - Kryptomeny môžu priniesť netušené možnosti, politici však musia chrániť občanov a firmy pred podvodníkmi, ktorí môžu byť aktívni aj v tejto oblasti, a preto je potrebná určitá miera regulácie. Uviedol to pre TASR slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH).



Pripomenul, že kryptomeny sú nové globálne platobné systémy, ktoré umožňujú elektronický transfer peňazí. Na rozdiel od konvenčných platobných systémov sú úplne decentralizované a majú vlastné jednotky hodnoty. Ich hodnota fluktuuje voči iným aktívam na základe vývoja ponuky a dopytu.



"V prípade kryptomien ide o niečo nové, s čím sme sa doteraz nestretli. Môžu priniesť netušené možnosti v oblasti financií a obchodovania. No je úlohou politikov, aby chránili občanov a firmy pred podvodníkmi. Preto som za nejakú formu regulácie na nadnárodnej úrovni, ktorá zaručí, že sa z kryptomien nestane pyramídová hra alebo nástroj obchodovania s nelegálnym tovarom či podpory terorizmu," uviedol Štefanec. Poslanci EP sa podľa neho týmto fenoménom musia podrobne zaoberať a posudzovať ho s plnou vážnosťou.



Prínosom týchto systémov podľa Štefanca je, že sú to otvorené platformy, môže ich používať každý a budovať na nich rôzne aplikácie. To je obrovským zdrojom inovácií, ku ktorým už dochádza. Kapitál pre tieto projekty sa získava prostredníctvom ICO (Initial Coin Offering) alebo verejnej ponuky digitálnej meny, čo je ekvivalent crowdfundingu.



Europoslanec pripomenul, že za využitím kryptoaktív je aj vidina veľkých ziskov, čo výrazne zvýšilo objem transakcií. Podľa aktuálnych odhadov sa súhrnná trhová hodnota všetkých kryptomien pohybuje okolo 400 miliárd USD. Avšak vzhľadom na vysokú pohyblivosť ich cien ich celková trhová kapitalizácia výrazne fluktuuje. Začiatkom januára bola dvojnásobná ako teraz.



Podľa Štefanca však netreba zabúdať na to, že obrovský boom obchodovania s kryptomenami a ICO prináša priestor pre podvody. Sú známe štúdie amerického ministerstva vnútra, podľa ktorých bola medzi rokmi 2009 a 2015 hacknutá tretina bitcoinových búrz. Celkovo sa škody na krádežiach kryptomien a tokenov počítajú v stovkách miliónov dolárov.



A práve tu je podľa neho výzva pre národných regulátorov. Je potrebné vytvoriť taký regulačný rámec, ktorý krádeže a podvody výrazne zníži, upozornil Štefanec. Druhou výzvou je obmedzenie financovania terorizmu a prania špinavých peňazí. V tomto smere je žiaduce, aby kryptoburzy oznamovali údaje o odosielateľoch a príjemcoch väčších transakcií príslušným úradom. To by zároveň umožnilo aj efektívnejšie zdaňovať zisky z kryptomien.



Okrem opatrení zameraných na ochranu pred podvodmi, proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by však EÚ podľa europoslanca nemala kryptoaktíva hlbšie regulovať. Mala by ich nechať žiť vlastným životom, aby mohli prinášať čo najviac inovácií, z ktorých bude následne ťažiť celá spoločnosť, doplnil.



spravodajca TASR Jaromír Novak