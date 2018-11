Štefanec: Malé a stredné podniky sú kľúčová téma

Pre malé podniky podniky je problémom najmä veľká miera byrokracie, vysoké daňovo-odvodové zaťaženie či prístup k finančným zdrojom.

Bratislava 9. novembra (TASR) – Malé a stredné podniky (MSP) sú na Slovensku aj v Európe kľúčovou témou, pretože tvoria veľkú časť pracovných miest. Problémom je však ich nízka efektivita. Skonštatoval to na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave europoslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorého vo štvrtok (8.11.) zvolili za predsedu Európskeho združenia pre malé a stredné podnikanie (SME Europe).



Slovensko má podľa neho v rámci Európskej únie (EÚ) tretí najvyšší počet MSP. "Máme veľa malých podnikov, ale nie sú také efektívne a nie sú také produktívne," podotkol Štefanec. Pre tieto podniky je podľa neho problémom najmä veľká miera byrokracie, vysoké daňovo-odvodové zaťaženie či prístup k finančným zdrojom.



Zmeniť túto situáciu by mal projekt s názvom Podnikanie pre Slovensko, ktorého cieľom je absolvovanie série stretnutí v regiónoch. Po zozbieraní podnetov plánuje hnutie predstaviť plán pre MSP. "Budeme organizovať osobitnú konferenciu na jar budúceho roka, kde predstavíme ucelený program pre malé podnikanie a ktorý bude ďalej potom rozpracovávaný do legislatívnych návrhov," priblížil. Dodal, že s týmto návrhom bude oslovovať aj ďalších kolegov na úrovni EÚ, ale aj blízke politické subjekty na Slovensku.