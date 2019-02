Štefanec: Stretnutie premiéra s farmármi by nebolo bez tlaku EÚ

Na situáciu v slovenskom poľnohospodárstve podľa Štefanca upozorňovali predsedu vlády samotní farmári aj europarlament minimálne rok.

Bratislava 20. februára (TASR) – Stretnutie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) s farmármi by sa podľa europoslanca Ivana Štefanca (KDH) neuskutočnilo bez tlaku zo strany Európskej únie (EÚ) a Európskeho parlamentu. Zároveň skonštatoval, že premiér aj vláda mali dostatok času na to, aby sa problémami poľnohospodárov zaoberali.



Na situáciu v slovenskom poľnohospodárstve podľa Štefanca upozorňovali predsedu vlády samotní farmári aj europarlament minimálne rok. "Včera sme navyše doručili Európskej komisii podania o podozrení z podvodov s európskymi agrodotáciami," podotkol europoslanec.



Skutočnosť, že sa stretnutie koná až po urgenciách zo strany Európskeho parlamentu a po tom, čo sú farmári opäť v uliciach Bratislavy, je podľa neho dôkazom, že vláda koná len pod tlakom.



Premiér v utorok (19. 2.) pozval zástupcov nespokojných farmárov z celého Slovenska, ktorí prišli na niekoľkodňový protest do Bratislavy, na stredajšie rokovanie vlády. Povedal to novinárom počas pracovnej cesty v Jeruzaleme.