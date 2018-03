Štefanec: Zmena vo svete áut príde veľmi rýchlo, musíme byť pripravení

Europoslanec Ivan Štefanec bol jediným slovenským europoslancom v dočasnom pracovnom výbore EMIS zriadenom po škandále Dieselgate.

Brusel 3. marca (TASR) - Svetový vývoj v automobilovom priemysle napreduje veľmi rýchlym tempom a Európska únia chce byť pri vytváraní nových štandardov a pravidiel pre autá budúcnosti. Uviedol v rozhovore pre TASR slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH).



Štefanec, ktorý je v Európskom parlamente (EP) členom Výboru pre ochranu spotrebiteľov upozornil, že tento vývoj sa uberá dvoma smermi - jedným je zmena pohonov a druhým zavádzanie čo najväčšieho počtu automatizovaných prvkov do áut. Pohony sú čoraz viac ekologické, narastá význam elektrických a vodíkových áut a hybridov. "Sme svedkami revolúcie na úkor spaľovacích motorov," skonštatoval poslanec. Dodal, že už teraz sme svedkami rýchlej automatizácie áut, čo zároveň zvyšuje bezpečnosť cestujúcich.



"Vozidlá bez šoféra sú ďalšou revolučnou zmenou, ktorá sa už teraz testuje na európskych cestách. Táto zmena príde najskôr do nákladnej dopravy, ale poznačí aj verejnú dopravu, autobusy a mikrobusy," opísal situáciu. Táto "veľká zmena" podľa jeho slov postihne aj osobnú automobilovú dopravu, pričom už teraz svetové mocnosti veľa investujú do automatizovaného riadenia vozidiel.



Zdôraznil, že lídrom v tejto oblasti je Čína, nasledujú USA a až potom EÚ, avšak Európania sa snažia spolupracovať so všetkými, aby spoločne nastavili budúci systém štandardov a ak sa dá, aj rovnaké pravidlá pre automatizované riadenie vo svete.



"Zmena príde veľmi rýchlo. Nové autá sa zdokonaľujú v bezpečnosti, čo je dobré, lebo v EÚ každý rok na cestách zomrie okolo 30.000 ľudí," dodal.



Slovensko sa podľa neho tiež musí zaujímať o nové trendy v automobilizme. Pomocnú ruku vedia podať aj poslanci EP, ktorí komunikujú so zástupcami automobiliek zo Slovenska, s ich centrálami a tiež s Európskou asociáciou výrobcov áut (ACEA). Štefanec na základe vlastných kontaktov s predstaviteľmi tohto priemyslu uviedol, že automobilky si uvedomujú nové výzvy a hrozby, keď konkurencia bude veľká a prídu noví hráči na trh. Nové technológie oživia tento segment ekonomiky, už teraz to vidieť u firiem ako Google a najmä tých, ktoré testujú a vyvíjajú autá novej generácie. V celosvetovom meradle sa do hry zapája napríklad India.



"Automobilky v Európe musia tento trend zachytiť a my v Európskom parlamente im môžeme vytvárať dobré podmienky, spoločné pre celý európsky trh, podporovať finančné investície do rozvoja nových technológií a z legislatívneho hľadiska zabezpečiť taký rámec, ktorý nebude brániť rozvoju," opísal situáciu poslanec. To je podľa neho potrebné, lebo nové autá budú viac o výmene dát ako o štandardoch strojárskej výroby a komunikácia medzi automobilmi bude kľúčová.



Z tohto hľadiska sa treba dopredu zamyslieť aj nad ochranou zdieľaných informácií, ktoré môžu byť verejné a ktoré čisto súkromné. V prípade havárie a z hľadiska bezpečnosti musí byť k dispozícii súbor verejných dát, dobrý príklad je iniciatíva e-Call, keď vozidlo v prípade nehody automaticky vyšle signál na núdzové číslo 112.



V závere upozornil, že nový technologický boom, ktorý oživí sektor automobilizmu je šancou aj pre malé a stredné podniky, ktoré prichádzajú s inováciami a treba legislatívne zabezpečiť aj ochranu záujmov týchto menších hráčov na trhu.



Štefanec bol jediným slovenským europoslancom v dočasnom pracovnom výbore EMIS zriadenom po škandále Dieselgate. Bol tiež tieňovým spravodajcom európskych ľudovcov (EPP) pre veľké legislatívne zmeny týkajúce sa uvádzania nových áut na trh EÚ. Nová legislatíva, ktorá začne platiť od roku 2020, nastoľuje rovnaké podmienky v celej EÚ, pričom testovanie už musí byť nielen za podmienok výroby ale aj v reálnej prevádzke. Zaviedli sa prísnejšie normy pre emisné kontroly a Európska komisia získala väčšie právomoci pre vykonanie auditu v automobilkách, ktorým ak porušia pravidlá, hrozí pokuta vo výške 40.000 eur za každé vyrobené auto.



spravodajca TASR Jaromír Novak