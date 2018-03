Štefanec:Pobrexitovú dieru v rozpočte môže zaplniť zvýšenie príspevkov

Europoslanec Ivan Štefanec však upozornil, že EP navrhuje zvýšiť príspevky na úroveň 1,3 percenta hrubého národného dôchodku, čím chce ukázať, že neplánuje zvyšovať príspevky donekonečna.

Štrasburg 13. marca (TASR) - Ak chce Európska únia pokračovať s financovaním svojich priorít, musí zaplniť výpadok v rozpočte, ktorý spôsobí brexit, a to sa dá len zvýšením príspevkov členských štátov. Slovensko aj potom z európskeho rozpočtu stále dostane viac ako doň prispeje. Pre TASR to v utorok uviedol slovenský europoslanec Ivan Štefanec.



"Som za to, aby sa zvýšili príspevky, pretože pokiaľ chceme dodržať európske priority, pokiaľ chceme, aby študenti stále mohli chodiť na výmenné stáže, pokiaľ chceme, aby sa zabezpečili priority vedy, výskumu a inovácií z európskeho rozpočtu, tak ho musíme nejakým spôsobom naplniť a po odchode Británie sa to dá jednoznačne len tak, že sa zvýšia príspevky," vyhlásil Štefanec, člen Výboru EP pre rozpočet.



Zvýšenie príspevkov do rozpočtu EÚ je podľa neho pozitívne aj pre Slovensko. "Po roku 2020 budeme čistým príjemcom. Čiže my, aj keď zvýšime príspevky, aj tak stále viac z európskeho rozpočtu dostaneme," priblížil Štefanec.



Upozornil však, že EP navrhuje zvýšiť príspevky na úroveň 1,3 percenta hrubého národného dôchodku, čím chce ukázať, že neplánuje zvyšovať príspevky "donekonečna". "Pokiaľ sa takto zvýšia príspevky, tak dokážeme zachovať funkčný európsky rozpočet predovšetkým použiteľný pre priority, o ktorých hovoríme - pre mladých ľudí, študentov, začínajúce firmy. To je najužitočnejšie vyjadrenie podpory rozvoja Európskej únie," objasnil Štefanec.



Slovenská europoslankyňa Monika Beňová v tejto súvislosti zdôraznila, že je logické, aby aj Slovensko o zvyšovaní príspevkov do eurorozpočtu uvažovalo, "ak chce ďalej participovať na štrukturálnych fondoch a chce, aby boli k dispozícii na rozvoj krajiny a dobiehanie rozdielov, ktoré tu ešte nesporne stále sú." Pripomenula tiež, že pri plánovaní viacročného finančného rámca sa hovorí aj o väčšej flexibilite.



Poslanec EP Eduard Kukan taktiež podporuje zvyšovanie príspevkov, ktoré EP navrhuje prostredníctvom viacročného finančného rámca, ale zdôrazňuje, že ich rozpočítanie musí byť spravodlivé, férové a objektívne. "Diera vo financiách EÚ po odchode sa musí zaceliť. Ak chceme pokračovať ďalej, a my chceme, aj bez Spojeného kráľovstva, tak sa musíme aktívnejšie podieľať aj na riešení finančných otázok," konštatoval Kukan.



