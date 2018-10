Stožok obnovuje roky opustenú materskú školu

Materskú školu, ktorá bola pôvodne postavená koncom 70. rokov 20 storočia, ale po niekoľkých rokoch fungovania pre nedostatok detí zatvorená, začali rekonštruovať v septembri tohto roku.

Stožok 17. októbra (TASR) - V obci Stožok v okrese Detva, obnovujú starú materskú školu, v ktorej sa už viac ako dve desiatky rokov neučí. Rekonštrukciu urýchlil fakt, že priestory kultúrneho domu, v ktorom pôsobí súčasná materská škola, už hygienicky nevyhovovali.



"S pobytom detí v kultúrnom dome nesúhlasil okresný hygienik. Ten priestor už nespĺňal stanovené podmienky," povedala pre TASR starostka Darina Petrincová.



V kultúrnom dome je aktuálne 28 detí. "Obnovená škôlka bude mať kapacitu 45 detí, a to preto, že Stožok sa neustále rozrastá," pripomenula starostka. V obci totiž za uplynulých približne desať rokov pribudlo okolo 400 nových obyvateľov a dnes má táto dedina v blízkosti Poľany vyše 1000 stálych ľudí.



Materskú školu, ktorá bola pôvodne postavená koncom 70. rokov 20 storočia, ale po niekoľkých rokoch fungovania pre nedostatok detí zatvorená, začali rekonštruovať v septembri tohto roku. Celá prestavba by mala byť hotová v marci 2019. Obec si na to zobrala úver 230.000 eur, zhruba 20.000 eur doloží z vlastného rozpočtu.