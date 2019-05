Štrajk pilotov stál škandinávske aerolínie SAS vyše 60 miliónov eur

SAS v období od 26. apríla do 3. mája pre štrajk celkovo zrušili približne 4000 letov, čo narušilo cestovné plány približne 370.000 pasažierov.

Štokholm 28. mája (TASR) - Štrajk pilotov stál škandinávske aerolínie SAS v prepočte viac ako 60 miliónov eur.



Letecká spoločnosť vyčíslila stratu spôsobenú štrajkom na 650 miliónov SEK (60,7 milióna eur) pred zdanením, uviedla firma v utorok pri predložení svojich výsledkov za 2. kvartál fiškálneho roka 2018/19.



SAS v období od 26. apríla do 3. mája pre štrajk celkovo zrušili približne 4000 letov, čo narušilo cestovné plány približne 370.000 pasažierov. Z toho približne dve tretiny zrušených letov patrili do uplynulého kvartálu trvajúceho do konca apríla.



SAS zaznamenali za tri mesiace, od februára do apríla stratu pred zdanením vo výške 1,1 miliardy SEK. Na porovnanie, strata v rovnakom období pred rokom predstavovala 488 miliónov SEK. Negatívny vplyv na hospodárske výsledky mal okrem štrajku pilotov aj nárast cien paliva a slabá švédska koruna, uviedol šéf spoločnosti Rickard Gustafson.