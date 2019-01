Štrajk v Audi Hungaria sa skončil, odborári sa dohodli s vedením

Vedenie pristúpilo na pôvodné požiadavky odborárov, v zmysle ktorých rast miezd pre tento rok bude vo výške 18 %, najmenej však 75.000 forintov (236,44 eura).

Budapešť 30. januára (TASR) - Štrajk v maďarskom výrobnom závode Audi Hungaria v Győri sa v stredu skončil. Podľa agentúry MTI sa predstavitelia Nezávislého odborového zväzu Audi Hungaria (AHFSZ) dohodli s vedením podniku v otázke miezd pre tento rok.



Štrajk sa skončil o 18.00 h v troch výrobných jednotkách, vo zvyšných sa skončí o 20.00 h. Vedenie pristúpilo na pôvodné požiadavky odborárov, v zmysle ktorých rast miezd pre tento rok bude vo výške 18 %, najmenej však 75.000 forintov (236,44 eura), a že od 1. mája budú mať zamestnanci každý mesiac najmenej jeden celý voľný víkend. Dohoda sa týka aj rámca voliteľných mimomzdových prostriedkov.



Odborári zriadili štrajkový výbor 16. januára v reakcii na skutočnosť, že sa ani po viacmesačnom vyjednávaní nepodarilo dosiahnuť mzdovú dohodu so zamestnávateľom. AHFSZ vtedy upozornil, že vo všetkých výrobných závodoch skupiny Audi v Európe sú platy vyššie než v Maďarsku - na Slovensku o 28 %, v Českej republike o 15 %, v Poľsku o 39 % a v Belgicku sú mzdy až 3,6-násobne vyššie než v Győri.



Pracovníci maďarského výrobného závodu Audi prerušili prácu vo štvrtok (24.1.) o 06.00 h s tým, že štrajk bude trvať do štvrtka (31.1.) do 06.00 h.