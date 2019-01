Štrajk v maďarskom Audi môže mať negatívny dosah na celý región

Automobilový priemysel prechádza v súčasnosti významnými zmenami a podľa zväzu existujú silné tlaky a reálne hrozby, aby sa zahraničné výrobné podniky vrátili do domovských krajín.

Bratislava 31. januára (TASR) - Štrajk v maďarskej automobilke Audi Hungaria, ktorý sa v stredu (30.1.) skončil pristúpením vedenia podniku na mzdové požiadavky odborov, môže mať v budúcnosti negatívny dosah a spôsobiť vážne škody pre celý región strednej Európy. Podľa stanoviska Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR zaslaného vo štvrtok médiám, vyslal štrajk negatívny signál a poškodil obraz regiónu smerom k medzinárodným investorom.



"Štrajk v Audi Hungaria mal priamy vplyv na automobilové výroby na Slovensku v nutnosti reorganizácie výroby a pozastavenia montáže vozidiel. Takto spôsobené ekonomické škody sú často nahraditeľné, no strata dlhodobej spoľahlivosti a predvídateľnosti môže mať negatívny dopad a spôsobiť vážne škody pre celý región, ktorý je vnímaný ako automobilový región Európy," informovali zástupcovia zväzu vo vyhlásení.



Automobilový priemysel prechádza v súčasnosti významnými zmenami a podľa zväzu existujú silné tlaky a reálne hrozby, aby sa zahraničné výrobné podniky vrátili do domovských krajín. "Nátlakové akcie spochybňujúce stabilitu a dôveryhodnosť by mohli mať neblahý vplyv na chrbtovú kosť hospodárstva a celkovú zamestnanosť v regióne, Slovensko nevynímajúc," obáva sa ZAP. Analytici v tejto súvislosti upozorňujú na zaostávanie Slovenska v inováciách a prechode na nové trendy, najmä zavádzanie výroby elektrických vozidiel. Slovensko v súčasnosti vedie svetový rebríček v počte vyrobených automobilov, keď na 1000 obyvateľov vyrobí 198 áut. Podiel automobilov na celkovej priemyselnej produkcii dosiahol 46,8 %.



Po niekoľkých rokoch kontinuálneho rastu počtu zamestnancov a produkcie automobilov na Slovensku, oznámili začiatkom tohto roka KIA Žilina prepustenie 27 zamestnancov výroby dieselových motorov a Volkswagen Bratislava zníženie počtu pracovných zmien pri výrobe malých automobilov, a tiež prémiových SUV automobilov. Štrajk v maďarskom závode Audi plány Volkswagenu ovplyvnil, nakoľko maďarský závod je dodávateľom motorov pre bratislavskú automobilku.