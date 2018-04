Strategický park Haniska ziskal status významnej investície

Územie bolo podľa rezortu hospodárstva vzhľadom na svoje geografické a technické parametre vybrané ako najvhodnejšie na umiestnenie takých investícií na východ Slovenska.

Bratislava 20. apríla (TASR) - Plánovaný strategický park Haniska na východnom Slovensku získal status významnej investície. Vyplýva to z návrhu z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v piatok schválil na svojom rokovaní vládny kabinet.



Realizáciou stavby sa podľa MH SR zabezpečí príprava územia vhodného na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb a výskumu a vývoja. "Pôjde o jeden z najväčších strategických parkov v SR. Prevažná časť stavby sa nachádza v najmenej rozvinutom okrese Košice-okolie, v katastrálnych územiach Haniska, Valaliky, Geča, Čaňa a Sokoľany. Iba marginálna časť stavby sa nachádza v katastrálnom území Šaca, okres Košice II," uviedol rezort hospodárstva.



Územie bolo podľa MH SR vzhľadom na svoje geografické a technické parametre vybrané ako najvhodnejšie na umiestnenie takých investícií na východ Slovenska, ktoré sa svojimi parametrami vyrovnajú najväčším investíciám doposiaľ realizovaným na Slovensku.



"Strategický park Haniska vytvorí predpoklad na prilákanie nových investícií na východnom Slovensku, čím vznikne potenciál vytvorenia niekoľko tisíc priamych a nepriamych nových pracovných miest a ďalšieho hospodárskeho a sociálneho rozvoja celého regiónu s presahom pozitívneho vplyvu na celú Slovenskú republiku. Vybudovanie strategického parku Haniska má predpoklad priamo prispieť k naplneniu cieľa vlády SR znížiť regionálne rozdiely v SR, čím je preukázaný verejný záujem stavby," podčiarklo MH SR.



Prílohy k osvedčeniu o významnej investícii budú obsahovať identifikačné údaje o podnikovom pozemku. Podnikový pozemok tvoria pozemky s rozlohou 910,0978 hektárov a všetky stavby na nich, ktoré sú nevyhnutne potrebné na realizáciu významnej investície a jej doplnkových stavieb a zariadení.



Spoločnosť InvEast SK, s.r.o., podala 4. apríla 2018 na MH SR žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii na stavbu "Vybudovanie strategického parku Haniska" podľa zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií. Žiadateľ je novozaloženou obchodnou spoločnosťou so 100-% majetkovou účasťou štátu prostredníctvom MH SR.



Žiga: Osvedčením o strategickom parku Haniska má predkupné právo na pôdu štát



Vydaním osvedčenia o strategickom parku Haniska má predkupné právo na príslušné pozemky štát. Uviedol to v piatok šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) po rokovaní vlády, ktorá schválila návrh rezortu hospodárstva o tom, že strategický park Haniska pri Košiciach má status významnej investície.



"V túto chvíľu sme pozemky zablokovali a v prípade, že budeme mať uzavretú investíciu, tak príde k vykúpeniu týchto pozemkov," povedal. Rozhodnutie by podľa neho mohlo "padnúť" na rozhraní (tohtoročného) leta a jesene.



"My sme dnes v zásade nerozhodovali o žiadnej investícii, na vláde sme rozhodovali o tom, že ako štát máme záujem vybudovať strategický park a tento potom v budúcnosti ponúkať potenciálnym investorom. Tých máme rozrokovaných na východe Slovenska niekoľko. Sú to väčšinou veľké zahraničné firmy. Hovoríme asi o 5 investoroch. V tejto chvíli sme zablokovali územie, aby nedochádzalo k špekuláciám pri predaji pozemkov. Máme záujem poskytnúť toto územie, vyberali sme asi zo štyroch území," priblížil Žiga.



Informoval, že oddnes sú už zverejnené všetky parcely, ktorých sa týka rozhodnutie vlády. "Je to v Haniske, asi 10 km od Košíc, v katastri asi 6 obcí. Je tam koniec širokorozchodnej trate, v susedstve je U.S. Steel. Park má rovinatý povrch, s veľkou výmerou, síce s veľkým počtom vlastníkov, ale práve preto sme to urobili touto procedúrou, ktorú sme dnes schválili na vláde," vysvetlil.



Investorov v parku v Haniske nechcel Žiga konkretizovať. "Nebudem konkretizovať žiadne meno, nerobievam to a nebudem to robiť ani v tomto prípade," doplnil. Potenciálnym investorom podľa jeho slov vadí predčasné prezradenie ich mena. "Nebudem komentovať," uviedol Žiga na otázku, či MH SR rokuje s nejakou významnou automobilkou.



