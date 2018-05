Straty zo sucha vlani dosiahli v 5 regiónoch vyše 37,2 milióna eur

Pretože je situácia podľa Agrárnej komory Slovenska pre farmárov likvidačná, požiadali listom o pomoc vládu SR.

Bratislava 28. mája (TASR) - Strata na poľnohospodárskych plodinách, ktorú spôsobilo extrémne sucho v roku 2017, vyčíslili poľnohospodári z regiónov Trnava, Senica, Galanta, Bratislava a Dunajská Streda na 37,2 milióna eur. Médiá o tom v pondelok informovala Agrárna komora Slovenska (AKS) s tým, že dotknutých bolo vyše sto subjektov.



Aktualizované podklady si vyžiadalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s cieľom objektívne kvantifikovať dosah nepriaznivých klimatických podmienok. "Podklady museli dotknutí farmári odovzdať do 23. mája," spresnila AKS.



Najväčšie straty pre sucho boli v Trnave a okolí (14,2 milióna eur), potom v Bratislave (7,8 milióna eur), na treťom mieste boli so stratami poľnohospodári z Dunajskej Stredy (5,7 milióna eur). Po nich nasledovali farmári z Galanty (5,4 milióna eur) a Senice a Skalice (spolu 4,1 milióna eur), konkretizovala AKS. Najväčšie straty boli u hustosiatych obilnín, kukurici, maku, krmovinách, ovocinárstve a v zeleninárstve.



Komora poukázala na Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý konštatoval, že v roku 2017 bol v týchto oblastiach najvýraznejší výpadok zrážok za posledné roky a v čase sucha upozorňoval na výpadky v poľnohospodárskej produkcii.



Pretože je situácia podľa AKS pre farmárov likvidačná, požiadali listom o pomoc vládu SR. "Tento stav ohrozuje udržateľnosť ďalšej produkcie, chovu zvierat, ale hlavne prácu celkom približne 2800 až 3000 zamestnancov," zdôraznila.



Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD)a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) majú záujem o aktualizáciu vyčíslenia príjmov, ale aj o zriadenie opatrení, ktoré by podobné situácie riešili do budúcnosti.



Ide o rizikový fond, do ktorého by prispieval štát aj farmári a z časti by kryl straty farmárov postihnutých suchom, záplavami, povodňami a inými vplyvmi. "Na nutnosť zriadenia takéhoto nástroja poukazujú aj správy klimatológov o nepriaznivom trende vývoja klimatických podmienok," pripomína AKS.



V porovnaní s prvotnými odhadmi u týchto poľnohospodárskych subjektov pri minulotýždňovom prepočte výsledná suma stúpla, lebo o 30 % je viac subjektov so stratou, uzatvára komora.