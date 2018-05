Stredoslovenská distribučná,a.s. môže pri orezaní porastov vypnúť prúd

Hovorca SSD upozornil, že veľká časť obyvateľov sa mýli, keď pokladá starostlivosť o dodržiavanie ochranných pásiem v súvislosti s výrubmi či okliesňovaním porastov za povinnosť energetikov.

Žilina 9. mája (TASR) - Obyvatelia stredného Slovenska, ktorí sa rozhodnú na svojich pozemkoch odstrániť alebo orezať stromy a porasty pod elektrickým vedením, môžu požiadať o dočasné vypnutie prúdu. Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD), a.s., sú ochotní vyjsť im v ústrety a prispieť tak k bezpečnej práci. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.



Ide podľa neho najmä o zastavané územia miest a obcí, kde sa pod elektrickým vedením alebo v jeho ochrannom pásme nachádzajú trvalé porasty vyššie ako tri metre. "V prípade, že túto hranicu presahujú, hoci len konármi, majú vlastníci pozemkov povinnosť ich vypíliť alebo okliesniť. Netýka sa to len súkromných pozemkov, ale aj mestských či obecných. V takom prípade za dodržiavanie ochranného pásma zodpovedá samospráva," uviedol hovorca SSD.



"Zákon o energetike zakazuje pod vedením nielen pestovanie porastov s výškou nad tri metre, ale aj umiestňovanie stavieb, zriaďovanie skládok a skladovanie horľavých materiálov. Je to v prvom rade kvôli bezpečnosti ľudí, ale aj kvôli ochrane ich majetku a spoľahlivosti prevádzky distribučnej sústavy," skonštatoval riaditeľ právneho oddelenia SSD Marián Cesnek.



Hovorca SSD upozornil, že veľká časť obyvateľov sa mýli, keď pokladá starostlivosť o dodržiavanie ochranných pásiem v súvislosti s výrubmi či okliesňovaním porastov za povinnosť energetikov. "Pokiaľ sa strom nachádza na ich pozemku, sú zaň zodpovední. Preto im patrí aj všetko drevo, ktoré zostane po jeho vypílení alebo orezaní. Energetici zo SSD sú však ochotní zaistiť bezpečnosť pri týchto prácach tak, že záujemcom vyjdú v ústrety a na nevyhnutný čas prerušia dodávku elektriny do vedenia, pod ktorým chcú vlastníci upravovať svoje porasty. Ide o veľmi dôležitý krok, pretože zabráni možnému, v mnohých prípadoch osudnému, zásahu elektrickým prúdom," zdôraznil Gejdoš.



Za ideálne a praktické riešenie označil dohodu väčšej skupiny ľudí, napríklad z jednej ulice, ktorá s dostatočným predstihom osloví SSD, aby zabezpečila odstávku elektriny. Následne si môžu stromy a kríky bezpečne upraviť v jednom čase. "Ak ovocný strom v záhrade prerastá do elektrického vedenia, môže to byť životu nebezpečné. Pri zbere plodov si človek ani nemusí všimnúť, že je v blízkosti vodiča pod napätím. Stačí letmý dotyk a zasiahne ho prúd. Vplyvom poveternostných podmienok môže tiež dôjsť k pretrhnutiu vodiča a jeho pádu. Ak sa pod vedením nachádza niečo horľavé, ľahko dôjde k požiaru," vysvetlil riaditeľ Prevádzky a údržby SSD Radomír Rajčáni.