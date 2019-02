Stretnutie prezidentov B9 si vyžiada dopravné obmedzenia

Krátkodobé obmedzenia spôsobia autokolóny jednotlivých delegácií na trase Letisko Košice a hotel Hilton, a to v stredu medzi 17.00 h a 24.00 h.

Košice 25. februára (TASR) – V súvislosti so stretnutím prezidentov krajín Bukureštskej deviatky (B9) v Košiciach dôjde k viacerým dopravným obmedzeniam, ktoré sa začnú v noci z utorka (26. 2.) na stredu (27. 2.) a potrvajú do piatkového (1. 3.) poludnia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová.



Magistrát upozorňuje verejnosť napríklad na uzáveru parkoviska OD Dargov – hotel Hilton v stredu (27. 2.) od 00.00 h do piatkových (1. 3.) doobedňajších hodín. Zároveň odporúča vyhnúť sa Rooseveltovej ulici pri prejazde v smere na Pribinovu ulicu, a to v stredu po 17.00 h a vo štvrtok v časoch od 08.30 h do 10.30 h a od 15.30 h do 19.00 h. Vo štvrtok rovnako aj centru mesta na tepne ulice Štúrovej (od Steel Arény po ulicu Palackého) a jej priľahlých napojeniach ulíc, v čase od 09.00 h do 10.30 h a od 15.30 h do 17.00 h.



Krátkodobé obmedzenia spôsobia autokolóny jednotlivých delegácií na trase Letisko Košice a hotel Hilton, a to v stredu medzi 17.00 h a 24.00 h. Z rovnakého dôvodu bude doprava obmedzená aj vo štvrtok od 09.00 h do 10.30 h. "V čase príjazdov pred hotel Hilton bude obmedzená doprava od ulice Protifašistických bojovníkov, Puškinovej, Drevný trh a Krmanovej smerom na ulicu Pribinovu," spresnila Šnajdárová s tým, že vo štvrtok medzi 10.00 h až 10.30 sú naplánované odjazdy autokolón jednotlivých delegácií do Kulturparku.



"V čase odjazdov od hotela bude obmedzená doprava od ulice Protifašistických bojovníkov, ulíc Puškinovej, Drevný trh a Krmanovej smerom na ulicu Pribinovu. Môže nastať zdržanie na priľahlých križovatkách Palackého – Jantárová, Južná trieda - Námestie osloboditeľov - Štúrova, Moyzesova – Rastislavova - Štúrova, Rastislavova - Kukučínova, Zborovského - Kukučínova," uviedla.



Mesto Košice tiež pripomína, že vo štvrtok nebude možné parkovanie na ulici Kukučínovej v úseku od ulice Rastislavovej po ulicu Zborovskú. Ulica Kukučínova v úseku medzi ulicami Rastislavovou, Zborovského a Mlynárskou bude uzatváraná podľa potreby a regulovaná políciou. Priestor v okolí Kulturparku (smerom k Rastislavovej a Kukučínovej ulici) bude slúžiť na parkovanie autokolón a služobných vozidiel bezpečnostných zložiek.



Dopravné zápchy sa podľa Šnajdárovej môžu tvoriť vo štvrtok po 15.30 h, keďže sa delegácie budú presúvať z Kulturparku na košické letisko, alebo do spomínaného hotela. Pravdepodobne sa to bude týkať aj okolia centra.



Stretnutie prezidentov krajín B9, t.j. Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Lotyšska, Litvy, Estónska ako aj generálneho tajomníka NATO sa uskutoční v Košiciach vo štvrtok. Všetky plánované dopravné obmedzenie sú zverejnené na webovej stránke mesta Košice.